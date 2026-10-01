가을 문화행사 ‘태종대에 물들다’ 3일 열려…풍성한 체험·볼거리 선봬

세줄 요약 태종대 유원지서 가을 문화행사 개최

체험·공연·힐링 결합한 체류형 기획

자연·역사·문화 즐기는 프로그램 구성

이미지 확대 부산시설공단, ‘가을, 태종대에 물들다’ 문화행사

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부산시민과 관광객이 함께 즐기는 가을 문화행사 ‘가을, 태종대에 물들다’가 3일 태종대 유원지 일원에서 열린다.부산시설공단은 단순 관람 중심 벗어나 걷기·체험·공연·힐링·참여가 결합한 체류형 관광콘텐츠의 하나로 이번 행사를 기획했다.행사 콘셉트는 ‘바다에 물들고, 숲에 물들고, 문화에 물들고, 추억에 물들다’.아름다운 대종대의 가을 자연경관을 배경으로 자연·역사·문화·추억을 주제로 다양한 체험과 볼거리를 마련했다.숲속 가을 놀이터와 나만의 식물 만들기를 통해 가을의 자연을 체험하고, 태종대 역사·문화 OX 퀴즈를 통해 태종대 역사와 문화를 재미있게 알아볼 수 있다.또 전문작가 캐리커처, 숲속 가을 버스킹, 핸드메이드 플리마켓 등 문화 프로그램과 함께 태종대 사진 인화 나눔 서비스를 운영, 태종대에서의 특별한 순간을 사진으로 간직할 수 있도록 한다.공단 관계자는 “선선한 가을바람과 아름다운 태종대에서 시민과 관광객이 특별한 추억을 만들길 바란다”라며 “앞으로도 계절별 특색을 살린 다양한 콘텐츠를 발굴해 다시 찾고 싶은 태종대를 만들어가겠다”라고 말했다.부산 신정훈 기자