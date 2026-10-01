사회 도심 상공에서 펼쳐진 아찔한 줄타기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/01/20261001500165 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-01 14:47 입력 2026-10-01 14:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 에스토니아 출신 슬랙라인 선수 얀 루스가 1일 서울 광화문 사거리 약 120m 상공에서 열린 레드불 서울 줄타기에서 줄 위를 걷고 있다. 2026.10.1 이지훈 기자 에스토니아 출신 슬랙라인 선수 얀 루스가 1일 서울 광화문 사거리 약 120m 상공에서 열린 레드불 서울 줄타기에서 줄 위를 걷고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 레드불 서울 줄타기가 열린 높이는? 약 120m 약 200m