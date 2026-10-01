경찰, 인천 연수구청 압수수색…구청장 선거법 위반 혐의 강제수사 착수

세줄 요약 연수구청 공원녹지과·홍보실 압수수색 착수

공직선거법 위반 혐의로 이재호 구청장 고발

준공식·개관식 업적 홍보 의혹 조사

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

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경찰이 공직선거법 위반 혐의로 고발된 이재호 인천 연수구청장과 관련해 강제수사에 착수했다.1일 경찰에 따르면 인천경찰청 반부패·경제범죄수사대는 전날 연수구청 공원녹지과와 홍보실을 압수수색했다.경찰은 관련 서류 등 증거자료를 확보해 분석하고 있다.앞서 경찰은 지난 4월 말 이 구청장의 공직선거법 위반 혐의와 관련한 고발장을 접수하고 고발인과 참고인들을 조사했다.고발인은 6·3 지방선거를 앞두고 지난 3월 열린 농원근린공원 준공식과 4월 청량숲 문화체험원 개관식이 선거법상 행사 제한 기간에 이 구청장의 업적을 홍보하기 위해 개최됐다는 취지로 주장했다.또 시공사가 이 구청장의 이름을 넣어 설치한 준공 기념 표지석이 선거법 위반에 해당한다는 주장도 고발에 포함된 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “압수수색으로 확보한 구체적인 자료와 수사 상황은 밝힐 수 없다”고 말했다.강남주 기자