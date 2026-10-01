[포착] “아이돌이 벼슬이냐” 새벽 3시까지 “쿵쿵쿵, 우와~” 인천에서 무슨 일이

아이돌 그룹 ‘키빗업’, MV 촬영 ‘민폐’

“새벽까지 쿵쿵 음악소리, 환호성까지”

“촬영이 벼슬이냐” 곳곳에서 목소리

이미지 확대 30일 인천 제물포구 제물포시장 안에서 아이돌 그룹 ‘키빗업’(오른쪽)이 뮤직비디오를 촬영하며 새벽까지 스피커로 음악을 틀고 환호성을 지른 사실이 한 네티즌의 소셜미디어(SNS) 글을 통해 알려졌다.(왼쪽) 자료 : 스레드·키빗업 인스타그램

이미지 확대 제주도의 한 오름에서 포착된 쓰레기 더미가 드라마 ‘현혹’ 촬영팀이 방치하고 간 것으로 드러났다. 인스타그램 캡처

세줄 요약 제물포시장 새벽 촬영 소음에 주민 항의

스피커·환호성까지 더해져 논란 확산

소속사, 주민 피해 인정하며 사과

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“촬영은 벼슬이 아닙니다. 주민들은 안중에도 없나요?”인천 미추홀구에 사는 A씨는 지난달 30일 새벽 밖에서 들려오는 소리에 창밖을 내다봤다. 인근 제물포시장 한가운데에 켜진 밝은 조명 아래서 사람들이 뛰어다녔고, 쿵쿵거리는 음악 소리가 울려 퍼졌다.심지어 한 여성이 “좋아~ 헤이! 헤이!” 외치는 소리는 스피커를 통해 증폭됐고, 스태프들은 박수를 치며 환호성을 질렀다.A씨는 이 모습을 영상으로 촬영해 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다. 20여년째 재개발을 추진하는 제물포시장은 낡은 상가 건물이 둘러싸고 있는 모습이 이색적인 풍경으로 주목받으며 영화와 드라마, 뮤직비디오 등의 촬영 장소로 인기를 끌고 있다.A씨는 “이 동네에서 10년을 살면서 수많은 촬영을 목격했지만, 새벽 3시가 넘어서 스피커까지 쓰면서 이렇게까지 촬영하는 건 처음 본다”면서 “촬영 협조문이나 양해를 구하는 일도 없었다”고 지적했다.이어 “새벽까지 촬영하시느라 고생하시는 건 이해하지만, 주민들은 소음으로 고통받는다”면서 “조심하려는 듯한 기색도 전혀 없었다. 화가 난다”라고 목소리를 높였다.A씨는 영상을 올린 뒤 112에 신고했다고 밝혔다. 이어 얼마 뒤 경찰로부터 “10분 뒤 촬영이 종료된다”는 문자메시지를 받았다.더 황당한 건 그 이후였다. A씨는 “촬영팀이 촬영을 종료하면서 ‘수고하셨습니다’라고 인사하면서 환호성을 질렀다”면서 “기분이 확 나빠졌다. 주민의 불편 따윈 안중에도 없구나 라는 생각이 들었다”라고 지적했다.A씨의 글이 SNS에서 6만회 넘게 조회되면서 화제를 모으자, 해당 촬영팀은 이날 사과문을 올렸다. 이들은 그룹 동방신기·JYJ 출신의 가수 김재중이 설립한 엔터테인먼트 회사 ‘인코드’ 소속 남자 아이돌 그룹 ‘키빗업’이었다.인코드는 이날 키빗업의 공식 홈페이지에 올린 글을 통해 “뮤직비디오 촬영과 관련해 보내셔야 할 시간에 촬영으로 인한 소음으로 불편과 피해를 겪으셨을 주민분들께 죄송한 마음”이라고 밝혔다.이어 “촬영 과정에서 주민분들의 불편을 최소화하기 위해 여러 방면으로 고려하고 노력했으나, 늦은 시간까지 촬영이 이어지는 과정에서 주변 환경과 주민분들의 생활에 미칠 수 있는 불편을 보다 세심하게 살피지 못했다”라고 설명했다.인코드는 “이로 인해 불편을 겪으신 주민분들께 다시 한번 깊이 사과드린다”면서 “이번 일을 무겁게 받아들이고 있으며, 불편을 겪으신 주민분들께 찾아뵙고 책임 있는 자세로 후속 조치에도 성실히 임하겠다”라고 덧붙였다.드라마나 영화, 뮤직비디오 등의 촬영팀이 공공장소에서 촬영을 하며 주민들과 보행자들에게 불편을 끼친 사례는 한두 번이 아니다.전 세계적인 히트작인 ‘오징어게임2’는 지난 2023년 7월 인천국제공항에서 촬영을 하는 과정에서 스태프들이 공항 이용객들의 에스컬레이터 이용을 막은 사실이 알려졌다.온라인 커뮤니티에는 “스태프가 이용객들을 막으면서 명령조로 ‘다른 데로 돌아가라’고 말했다”는 글이 올라왔고, 이에 제작사는 “불편을 끼쳐 죄송하다”며 사과했다.지난해 5월에는 넷플릭스 드라마 ‘현혹’ 촬영팀이 제주도 제주시의 오름 일대에서 촬영을 한 뒤 쓰레기를 무단 투기한 뒤 떠난 사실이 한 네티즌이 촬영한 사진을 통해 드러났다.이에 제작진은 “촬영이 늦게 끝나 어둡다 보니 꼼꼼하게 현장 마무리를 하지 못했다”며 사과했다.김소라 기자