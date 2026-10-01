부산 첫 노후계획도시 선도지구 ‘그린시티 해운대2구역’정비 속도전

13일 부산시 노후계획도시정비위 전문가 자문 실시

이미지 확대 해운대2구역 특별정비계획(초안) 조감도

세줄 요약 해운대2구역 특별정비계획 초안에 대한 선제 자문 진행

좌동 3개 단지 4천694세대 통합 정비안 검토

초안 단계 의견 반영으로 사업 기간 단축 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 13일 시 노후계획도시정비위원회를 열어 해운대 2구역 주민대표단이 제출한 특별정비계획 초안에 대해 전문가 자문을 실시한다고 1일 밝혔다.해운대 2구역은 지난해 12월 부산의 첫 노후계획도시 정비 선도지구로 지정됐으며, 올해 4월 해운대지구 노후계획도시정비기본계획 고시와 9월 주민대표단 승인을 거치며 특별정비계획 수립 절차를 본격화했다.특별정비계획 초안은 해운대구 그린시티 좌동 두산·LG·대림 등 3개 단지(4천694세대)를 통합 정비하고 공원과 도로 등 기반 시설을 확충하는 안이다.이번 자문은 특별정비계획을 정식 제안하기에 앞서 사전 점검하는 자리로, 도시계획·건축·조경·교통 등 분야별 전문가가 참여해 특별정비계획 초안의 주요 쟁점과 보완사항 등을 검토한다.시는 정식 계획(안)이 제출된 이후 검토하는 기존 방식에서 나아가 초안 단계부터 전문가 의견을 반영하는 ‘선제적 사전 자문’ 방식을 추진한다. 이를 통해 향후 협의와 심의 과정에서 발생할 수 있는 시행착오와 반복적인 수정·보완을 최소화해 사업 기간을 크게 단축할 수 있을 것으로 기대한다.김효숙 시 주택건축국장은 “이번 자문은 해운대 2구역 노후계획도시 정비사업 추진을 위한 첫걸음으로, 계획의 완성도를 높이고 사업에 속도를 더하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.부산 신정훈 기자