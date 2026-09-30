사회 [포토] ‘알록달록 가을’ 설악산 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/30/20260930800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-30 16:01 입력 2026-09-30 16:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 가을옷 갈아입는 설악산완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 가을옷 갈아입는 설악산완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 가을옷 갈아입는 설악산완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 가을 색으로 물드는 설악산완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 단풍으로 물드는 설악산완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 고지대 일원에 단풍이 물들어 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 단풍으로 물드는 설악산완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 고지대 일원에 단풍이 물들어 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 가을옷 갈아입는 설악산완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스 완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다.설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 설악산국립공원의 단풍 절정 시기는 언제인가? 10월 중하순 11월 중하순