[포토] ‘알록달록 가을’ 설악산

1 / 7 이미지 확대 가을옷 갈아입는 설악산 완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스

이미지 확대 가을옷 갈아입는 설악산 완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스

이미지 확대 가을옷 갈아입는 설악산 완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스

이미지 확대 가을 색으로 물드는 설악산 완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스

이미지 확대 단풍으로 물드는 설악산 완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 고지대 일원에 단풍이 물들어 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스

이미지 확대 단풍으로 물드는 설악산 완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 고지대 일원에 단풍이 물들어 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스

이미지 확대 가을옷 갈아입는 설악산완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다. 설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다. 2026.9.30 연합뉴스

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완연한 가을 날씨가 찾아온 30일 강원 속초시 설악산국립공원 대청∼한계령 일원이 단풍으로 물들고 있다.설악산 단풍은 내달 중하순께 절정을 이룰 것으로 보인다.온라인뉴스부