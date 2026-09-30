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한국수산자원공단 ‘생태계 복원, 잘피 숲 조성’ 성공적 마무리

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신정훈 기자
수정 2026-09-30 15:30
입력 2026-09-30 15:30
세줄 요약
  • 태안 파도리 잘피 1만주 이식 사업 마무리
  • 초기 생존율 92.4%로 안정적 정착 확인
  • 민관 협력으로 해양생태계 복원 추진
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점토·한지법을 이용한 잘피 이식. 한국수산자원공단 제공
점토·한지법을 이용한 잘피 이식. 한국수산자원공단 제공


한국수산자원공단은 공단 서해본부와 LX판토스, 초록우산, 충남도, 태안군이 참여한 ‘2026년 LX판토스 해양생태계 보호-RE:Blue carbon 사업’을 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.

해양 생태계 복원을 목적으로 추진된 이번 민·관 협력사업은 지난해 충남 태안군 의항리에 이어 올해 태안군 파도리에서 추진됐다.

LX판토스는 ESG 경영의 하나로 ‘RE:Blue Carbon’ 기금을 조성하고, 공단은 잘피 숲 조성과 환경개선 등 사업 실행 역할을, 초록우산은 사업 기획과 운영을 지원했다.

공단은 태안군 파도리 통개항 일원에 공단 특허기술인 점토·한지법 기반 잘피 이식체를 활용, 잘피 총 1만주를 이식했다.

이식 후 초기 생존율 모니터링을 실시한 결과, 평균 생존율이 92.4%로 나타나 이식된 잘피 대부분이 현장에 안정적으로 정착한 것을 확인했다.



공단은 서해 연안 잘피 서식지의 단계적 확대 등 2028년까지 사업을 지속 추진할 예정이다.

부산 신정훈 기자
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