한양사이버대, ‘제미나이’ 활용 실무교육… AI 역량 키운다

이미지 확대 한양사이버대학교는 지난 23일 교수 및 직원을 대상으로 ‘제미나이 엔터프라이즈 에듀 기초 사용자 교육’을 진행했다. 한양사이버대 제공

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한양사이버대학교는 지난 23일 교직원을 대상으로 ‘제미나이 엔터프라이즈 에듀(Gemini Enterprise Edu)’ 기초 사용자 교육을 실시했다고 30일 밝혔다.이번 교육은 구글 협력사 아이코어 전문 강사의 진행으로 인공지능(AI) 주요 기능을 익히고 실무 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 기초적인 질의응답부터 자료 검색·분석, AI 에이전트 기초, 워크플로우 기능까지 폭넓게 다뤘다.특히 교직원들은 자연어로 업무 목표를 설명해 에이전트를 설정하고, 여러 작업을 순서대로 연결하는 워크플로우 실습에 높은 관심을 보였다. 단순 질의응답을 넘어 실제 행정 및 연구에 AI를 유연하게 적용할 수 있는 기반을 다지는 시간이 됐다.민연아 AX사업단장은 “이번 교육을 계기로 교수자의 연구·강의, 직원의 행정 업무를 지원하는 대학 차원의 AI 생태계를 단계적으로 구축할 것”이라며 “AI 기반 명품 사이버대학교로 도약하기 위해 구성원 대상 실습 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.박영주 기자