[포토] 코스모스와 함께 깊어가는 가을

1 / 6 이미지 확대 완연한 가을 날씨를 보인 29일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장을 찾은 시민들이 활짝 핀 코스모스를 감상하고 있다. 2026.9.29

연합뉴스

이미지 확대 완연한 가을 날씨를 보인 29일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장을 찾은 시민들이 활짝 핀 코스모스를 감상하고 있다. 2026.9.29

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이미지 확대 완연한 가을 날씨를 보인 29일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장을 찾은 시민들이 활짝 핀 코스모스를 감상하고 있다. 2026.9.29

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이미지 확대 완연한 가을 날씨를 보인 29일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장을 찾은 어린이들이 활짝 핀 코스모스를 감상하고 있다. 2026.9.29

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이미지 확대 완연한 가을 날씨를 보인 29일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장에 코스모스가 활짝 피어 있다. 2026.9.29

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이미지 확대 완연한 가을 날씨를 보인 29일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장을 찾은 시민들이 활짝 핀 코스모스를 감상하고 있다. 2026.9.29

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완연한 가을 날씨를 보인 29일 경기도 수원시 권선구 탑동시민농장을 찾은 시민들이 활짝 핀 코스모스를 감상하며 가을 정취를 만끽하고 있다.선선한 바람이 불고 형형색색의 가을꽃이 피어나면서 시민들은 농장 곳곳을 거닐며 사진을 찍는 등 여유로운 시간을 보내고 있다.온라인뉴스부