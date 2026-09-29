[포토] 공소청으로 교체된 검찰 간판

세줄 요약 대검찰청, 청사 로고와 현판 제거 시작

공소청 출범식 비공개 진행, 새 간판은 미설치

서울동부지검, 공소청 간판으로 선제 교체

1 / 6 이미지 확대 공소청 출범을 앞둔 29일 서울 동부지방검찰청 청사 입구에 공소청 간판이 새롭게 설치돼 있다. 2026.9.29 연합뉴스

이미지 확대 공소청 출범을 사흘 앞둔 29일 서울 서초구 대검찰청 표지판에 검찰 마크가 지워져 있다. 2026.9.29 연합뉴스

이미지 확대 공소청 출범을 앞둔 29일 서울 동부지방검찰청 청사 외벽에 검찰 간판 철거와 함께 공소청 간판이 새롭게 설치돼 있다. 2026.9.29 연합뉴스

이미지 확대 공소청 출범을 앞둔 29일 서울 동부지방검찰청 검찰 종합민원실 건물 외벽에 ‘검찰’ 간판이 철거돼 있다. 2026.9.29 연합뉴스

이미지 확대 공소청 출범을 앞둔 29일 서울 동부지방검찰청 청사 입구에 공소청 간판이 새롭게 설치돼 있다. 2026.9.29 연합뉴스

이미지 확대 공소청 출범을 앞둔 29일 서울 동부지방검찰청 청사 외벽에 검찰 간판 철거와 함께 공소청 간판이 새롭게 설치돼 있다. 2026.9.29 연합뉴스

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다음 달 2일 공소청 출범을 앞두고 검찰이 청사에 붙은 로고와 현판을 떼고 마지막 인사를 단행하는 등 역사 속으로 퇴장할 채비를 하고 있다.대검찰청은 28일 오후부터 서울 서초구 서초동 청사 외벽과 출입문, 안내판 등에 부착돼 있던 심벌마크와 로고를 제거했다.2004년부터 사용된 기존 검찰 CI(기관 상징)는 올곧은 대나무를 형상화해 공정·진실·정의·인권·청렴을 뜻하는 5개 직선을 세로로 나란히 그려 놓은 형상이다.공소청은 새로운 로고가 제작될 때까지 정부 부처의 ‘태극 문양’을 임시로 사용할 계획이다.앞서 고위공직자범죄수사처도 출범 초기 태극 문양을 사용했으나 “독립기관의 정체성에 맞지 않는다”는 비판에 따라 1년여 만에 독자적 로고를 발표한 바 있다.검찰은 공소청 출범식을 간부 등만 참석한 가운데 비공개로 열기로 했다.별도의 현판 교체식도 치르지 않는다.광주고검 등 일부 지방청은 기존 간판을 철거했으나 공소청의 새 간판은 당분간 설치하지 않기로 한 것으로 전해졌다.반면 검찰 내 대표적 ‘검찰 개혁론자’인 임은정 검사장이 이끄는 서울동부지검은 이날 오후 일찌감치 ‘서울동부지방공소청’으로 간판 교체 작업을 마쳤다.임 지검장은 중대범죄수사청 전직이 확정된 상태다.온라인뉴스부