광주상의, ‘호남권 사업재편 설명회’ 개최…“정상기업 체질 개선”

내달 1일…산업통상부 주최·대한 광주상의 공동주관

신산업 진출·디지털 전환 승인 시 금융·세제 등 지원

삼성·SK 반도체 예정지 광주 군공항 부지 연계 주목

이미지 확대 광주상공회의소.

세줄 요약 광주상의, 호남권 사업재편 설명회 개최

정상기업 대상 체질 개선·신성장 지원

금융·보조금·R&D 등 종합 지원 안내

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광주상공회의소는 10월 1일 오후 2시 상의 7층 대회의실에서 ‘2026년 호남권 사업재편 지원사업 설명회’를 개최한다.이번 설명회는 산업통상부가 주최하고 대한상공회의소와 광주상공회의소가 공동 주관한다. 급변하는 산업 환경 속에서 지역 기업의 선제적인 체질 개선과 신성장동력 확보를 지원하기 위해 마련됐다.특히 이번 사업재편 지원사업은 한계 상황에 도달한 구조조정 단계의 부실기업이 아닌, 경영 상태가 건실한 ‘정상기업’을 대상으로 추진된다는 점이 특징이다.기업이 신산업 진출, 디지털 전환, 탄소중립, 공급망 위협 해소, 과잉공급 완화 등을 위한 사업재편 계획을 수립해 정부 승인을 받으면 금융·보조금·R＆D(연구개발)·세제·컨설팅 등 다각적인 종합 지원을 받게 된다.이날 설명회에서는 대한상공회의소 사업재편종합지원센터의 사업재편 지원제도 안내를 시작으로, 주요 업종별 사업재편 추진 동향과 우수기업 성공사례 소개가 순차적으로 진행된다.한편, 호남권 반도체 산업단지가 들어서는 광주 군공항 부지에는 삼성전자와 SK하이닉스가 총 800조원을 투입해 ‘호남권 반도체 클러스터’를 조성한다.전남광주 서미애 기자