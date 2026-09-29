아시아 창업 엑스포 ‘FLY ASIA 2026’, 10월 7~8일 벡스코서 열려

세줄 요약 FLY ASIA 2026, 10월 7~8일 벡스코 개최

해양·AI 중심 전면 개편, 역대 최대 규모

투자·상담 확대, 디지털 전시 첫 도입

이미지 확대 플라이 아시아 2025. 부산시 제공

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아시아 창업 엑스포 ‘플라이 아시아 2026’(FLY ASIA 2026)이 10월 7일부터 8일까지 벡스코(부산전시컨벤션센터)에서 열린다.올해로 5회째를 맞는 이번 행사는 ‘해양수도 부산’이라는 민선 9기 비전에 따라 부산 전략산업인 해양과 인공지능(AI)을 중심으로 행사 콘텐츠를 전면 개편했다. 행사장 규모도 전년 대비 1.5배 확대하고, 글로벌 파빌리온과 해양특별관에 18개국 49개 기관이 참여하는 등 역대 최대 규모로 개최된다.행사는 개막식을 시작으로 해양특별관, 콘퍼런스, 유한책임출자자(LP) 포럼, 글로벌 파빌리온, 일대일 상담 등으로 꾸려진다.개막식은 10월 7일 오전 10시 30분 주 무대에서 열린다. 해양 전문 투자가 마크 황의 기조연설과 사우디아라비아 대사관 사이드 알마다니 상무관의 발표를 통해 해양산업과 글로벌 창업·투자 분야 동향과 전망을 공유한다.국립한국해양대학교와 공동으로 ‘해양특별관’을 새롭게 운영한다. 또 해양 대·중견기업이 필요한 기술과 사업 수요를 먼저 제시하고 관련 창업기업과 연결하는 ‘해양 OI 리버스피칭’과 해양 창업기업을 발굴·지원하기 위한 ‘전국 해양 창업 콘테스트’도 함께 진행된다.국내외 창업기업과 투자자 간 교류와 매칭을 지원하기 위해 투자·상담 프로그램을 고도화한다. 일대일 상담은 투자뿐만 아니라 개방형 혁신(OI), 구매자 3개 분야로 확대해 국내외 창업기업의 투자유치와 사업 협력 기회를 넓힌다. 실물 부스 없이 기업과 아이템을 홍보할 수 있는 ‘LED 디지털 전시’도 최초로 도입한다.부산 신정훈 기자