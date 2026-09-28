[포토] 설악산 올가을 첫 단풍

세줄 요약 설악산 올가을 첫 단풍 관측

작년보다 사흘 빠른 시점

21개 산 정보 날씨누리 제공

1 / 6 이미지 확대 28일 강원 설악산국립공원 고지대 일원에 단풍이 피어 있다.

기상청은 이날 설악산에 단풍이 들기 시작했다고 밝혔다. 2026.9.28.

설악산국립공원사무소 제공

이미지 확대 28일 강원 설악산국립공원 고지대 일원이 단풍으로 울긋불긋 물들어 있다.

기상청은 이날 설악산에 단풍이 들기 시작했다고 밝혔다. 2026.9.28.

설악산국립공원사무소 제공

이미지 확대 28일 강원 설악산국립공원 고지대 일원이 단풍으로 울긋불긋 물들어 있다. 기상청은 이날 설악산에 단풍이 들기 시작했다고 밝혔다. 2026.9.28.

설악산국립공원사무소 제공

이미지 확대 28일 강원 설악산국립공원 고지대 일원이 단풍으로 붉게 물들어 있다.

기상청은 이날 설악산에 단풍이 들기 시작했다고 밝혔다. 2026.9.28.

설악산국립공원사무소 제공

이미지 확대 28일 강원 설악산국립공원 고지대 일원에 단풍이 피어 있다.

기상청은 이날 설악산에 단풍이 들기 시작했다고 밝혔다. 2026.9.28.

설악산국립공원사무소 제공

이미지 확대 28일 강원 설악산국립공원 고지대 일원이 단풍으로 붉게 물들어 있다.

기상청은 이날 설악산에 단풍이 들기 시작했다고 밝혔다. 2026.9.28.

설악산국립공원사무소 제공

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추석 연휴가 끝나니 단풍이 찾아왔다.기상청은 28일 설악산에 단풍이 들기 시작했다고 밝혔다.기상청은 산 정상부터 20%에 단풍이 들면 ‘단풍이 관측됐다’고 한다.이후 산 80%에 단풍이 들면 ‘절정에 이르렀다’고 본다.올해 설악산 단풍은 10월 2일 들기 시작한 작년보다는 사흘 이르게, 평년과는 같은 시점에 관측됐다.설악산 단풍 절정은 작년의 경우 10월 24일이었고 평년에는 10월 17일이다.설악산 등 21개 산 단풍 정보는 날씨누리(www.weather.go.kr)에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부