고성 화진포에 글로벌휴양관광지…호반, 6800억 들여 2030년 완공

강원도·고성군과 투자협약 체결

프리미엄 콘도·스파·인피티니풀

연간 70만명 이상 관광객 유치

이미지 확대 28일 강원도청에서 열린 고성 화진포 국제휴양관광지 조성 투자협약식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 우상호 강원지사, 김선규 호반그룹 회장, 이정호 호반호텔앤리조트 대표이사, 함명준 고성군수.

이미지 확대 호반호텔앤리조트가 강원 고성 화진포에 짓는 국제휴양관광지 조감도. 호반호텔앤리조트 제공

세줄 요약 강원도·고성군·호반그룹, 화진포 관광지 협약 체결

2030년까지 6800억원 투입, 복합리조트 조성 계획

관광객 70만명·일자리 6500개 창출 기대

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동해안 최북단 강원 고성에 프리미엄 복합리조트가 들어선다.강원도, 고성군과 호반그룹, 호반호텔앤리조트는 28일 도청에서 고성 화진포 국제휴양관광지 조성 투자협약(MOU)을 체결했다. 이 자리에는 우상호 강원지사와 함명준 고성군수, 김선규 호반그룹 회장과 이정호 호반호텔앤리조트 대표이사가 참석했다. 호반호텔앤리조트는 충북 제천 포레스트＆레스트리 리솜, 충남 예산 스플라스 리솜, 태안 아일랜드 리솜, 제주 퍼시픽 리솜을 운영하는 종합레저플랫폼이다.이번 협약에 따라 호반호텔앤리조트는 2030년까지 6800억원을 투입해 고성 현내면 초도리 해안가에 17만300㎡ 규모의 복합리조트를 짓는다. 복합리조트는 450개 객실을 갖춘 지하 2층·지상 15층 연면적 16만6900㎡ 규모의 콘도미니엄과 인피니티풀, 스파빌리지, 수영장, 레스토랑, 연회장 등으로 구성된다. 콘도미니엄의 전 객실은 바다나 화진포를 바라보도록 배치되고, 인피니티풀은 바다와 화진포를 모두 조망할 수 있게 지어진다.2010년 시작된 복합리조트 사업은 사업시행자인 리솜리조트의 자금난 등으로 지지부진했으나 2018년 호반이 리솜을 인수한 뒤 급물살을 탔다. 지난해 8월 사업 계획을 변경했고, 12월에는 복합리조트 입지에 있는 군부대가 현내면 마차진리로 이전하는 공사에 착수했다. 호반호텔앤리조트는 각종 행정 절차를 마무리한 뒤 내년 상반기 중 복합리조트를 착공한다는 계획이다.복합리조트가 운영에 들어가면 연간 70만명의 관광객이 유입되고, 일자리 6500개가 창출되는 등 경제적 파급효과가 1조5000억원에 달할 것으로 추산된다. 호반호텔앤리조트는 도민 채용, 지역 특산물 판매공간 조성, 체류형 관광상품 개발, 농수산물 소비 촉진 등 지역과 상생하기 위한 다양한 사업도 펼칠 계획이다.복합리조트가 건립되는 고성은 국내에서 유일하게 바다와 산, 호수, 비무장지대(DMZ)를 갖춘 생태·평화관광지로 한 해 평균 1000만명 이상의 관광객을 불러모으고 있다. 고성군이 화진포 국가해양생태공원과 해양누리길, 울산바위 케이블카 등 관광지 개발에 박차를 가하고, 동해북부선과 동서고속화 철도 개설, 동해고속도로 고성 연장도 추진돼 고성을 찾는 관광객은 더욱 늘어날 것으로 보인다.우 지사는 “국제휴양관광지가 동해안 북부 체류형 관광벨트의 거점이 될 수 있도록 인허가 등 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 함 군수는 “국제휴양관광지를 통해 고성 관광을 한 단계 도약시켜 지역경제에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 전했다. 김 회장은 “도, 군과 긴밀하게 소통하며 책임 있게 사업을 추진해 분명한 성과를 내겠다”고 말했다.춘천 김정호 기자