사회 서울도서관 꿈새김판, 가을편 단장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/28/20260928500141 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-28 14:37 입력 2026-09-28 14:37 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 28일 서울도서관 외벽 꿈새김판에 ‘바람 한 줄, 단풍 한 장, 골목마다 가을이 시가 된다’라는 문구가 게시돼 있다. 2026.9.28 도준석 전문기자 28일 서울도서관 외벽 꿈새김판에 ‘바람 한 줄, 단풍 한 장, 골목마다 가을이 시가 된다’라는 문구가 게시돼 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울도서관 외벽에 게시된 문구의 내용 유형은? 시적 표현 행정 안내