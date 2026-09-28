가을 미식 여행, 부산으로…10월 한 달간 ‘2026 고메 셀렉션‘

세줄 요약 부산 고메 셀렉션, 10월 한 달간 개최

15개 팀 31개 업소 참여, 협업 메뉴 판매

미쉐린·지역 식당부터 카페·디저트까지 확대

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부산 대표 외식 업소들이미식 협업 프로모션 ‘2026 부산 고메 셀렉션’(BUSAN GOURMET SELECTION)이 10월 한 달간 열린다.부산시와 부산관광공사가 공동주관 하는 부산 고메 셀렉션은 서로 다른 미식 브랜드가 팀을 이루는 미식 협업 프로모션으로 지난해 시범 운영 후 상·하반기 정례 행사로 확대됐으며 새로운 미식 관광 콘텐츠 발굴 측면에서 큰 성과를 거두고 있다.참여 업소는 각자의 조리법과 식재료, 대표 메뉴를 결합해 새롭게 개발한 협업 메뉴와 특별 구성을 10월 한 달간 한정 판매한다.이번 행사에는 15개 팀 31개 업소가 참여한다. 미쉐린 가이드 선정 식당과 지역 레스토랑 협업 6개 팀, 지역 외식 업소 간 협업 9개 팀으로 구성됐다.한식·양식·일식 등 다양한 분야 레스토랑뿐만 아니라 커피·베이커리·디저트 분야까지 참여 범위를 넓혀 부산 미식의 다채로운 매력을 선보인다.참여식당은 백일평냉X부산애, 레썽스X오스테리아어부, 램지X물망초, 보성X윤슬, 메이크제로X에프엠커피, 19버거테이블X석봉갈비탕, 차애전할매칼국수X식스시즌스, 사카나라멘X으뜸이로리바타, 일광미식X라마레베이커리＆피자, 1953형제돼지국밥X복계옥, 포에마커피X베이크호네, 태성당X히떼로스터리, 양산국밥X슌사이쿠보X소공간, 쉐프곤X스시호우, 잎테X오라스키 등이다.부산 신정훈 기자