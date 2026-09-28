사회 연휴 끝, 다시 일상으로 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/28/20260928500031 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-28 10:41 입력 2026-09-28 10:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 추석 연휴가 끝난 28일 서울 광화문 사거리에서 출근길에 오른 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.9.28 이지훈 기자 추석 연휴가 끝난 28일 서울 광화문 사거리에서 출근길에 오른 시민들이 발걸음을 옮기고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 추석 연휴가 종료된 날은 언제인가? 27일 28일