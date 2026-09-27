소통 넓히는 우상호…“귀기울여 듣고, 제대로 답변”

정례 기자간담회 열고 현안 공유

유튜브 토크쇼·시군 간담회 개설

“도민과 더 호흡하는 도정 만들 것”

이미지 확대 우상호 강원지사는 7일 도청에서 기자간담회를 가졌다. 강원도 제공

세줄 요약 유튜브 토크쇼로 도정 현안·민생정책 설명

18개 시군 순회 간담회로 현장 의견 수렴

정례 기자간담회·내부 소통방도 운영

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취임 100일을 앞둔 우상호 강원지사가 도청 안팎으로 소통을 강화하고 나섰다.강원도는 우 지사가 유튜브에 출연해 도정 현안과 민생 정책을 알기 쉽게 프로그램을 운영한다고 27일 밝혔다. 프로그램은 딱딱한 격식에서 벗어나 자유롭게 이야기를 나누는 토크쇼 형식으로 진행된다. 김영호 도 대변인은 “도민들이 궁금해하는 현안과 정책을 보다 친숙하게 전달할 것”이라고 전했다.우 지사는 내년부터 도내 18개 시군을 순회하는 간담회도 열 계획이다. 간담회를 통해 도정 철학과 정책 방향을 공유하고, 현장에서 제시된 의견을 도정에 반영하며 쌍방향 소통을 확대한다는 방침이다.언론과의 소통을 위해 매월 한 차례씩 정례적으로 기자간담회도 연다. 지난 7일 가진 첫 정례 간담회에서는 AI 데이터센터 조성, 강원FC 홈경기 개최지, 2차 공공기관 이전 등 도정 현안에 대한 입장을 가감 없이 밝혔다.우 지사는 청내 직원들의 다양한 목소리를 듣기 위해 이달 초 도청 내부 행정망에 상호소통방을 개설하기도 했다. 직원들은 정책 제언부터 고충, 건의사항, 갑질 및 성비위 신고까지 신분 노출 없이 상호소통방에 올릴 수 있다.우 지사는 “소통은 많이 말하는 것이 아니라 먼저 듣고 제대로 답하는 것”이라며 “도청 안에서 시작한 소통을 온라인과 18개 시군 현장으로 넓혀 도민과 더 가까이 호흡하는 도정을 만들겠다”고 말했다.춘천 김정호 기자