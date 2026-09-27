사회 파란 가을 하늘 아래 줄타기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/27/20260927500059 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-27 15:17 입력 2026-09-27 15:17 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 추석 연휴 마지막 날인 27일 서울 중구 남산골한옥마을에서 열린 추석 축제 ‘남산달빛마당’에서 전통 줄타기 공연이 진행되고 있다. 2026.9.27 이지훈 기자 추석 연휴 마지막 날인 27일 서울 중구 남산골한옥마을에서 열린 추석 축제 ‘남산달빛마당’에서 전통 줄타기 공연이 진행되고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 남산달빛마당에서 진행된 공연의 종류는? 전통 줄타기 전통 무용