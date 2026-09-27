분당 ‘중식당 테러’ 용의자 4명 모두 중국인…범행 직후 출국

상호가 중국 최고지도자 이름이라서?

이미지 확대 중국 최고지도자 이름을 상호로 쓰는 성남시 분당구 소재 중식당에 24일 새벽 무단으로 침입해 래커칠하는 등 테러를 저지른 용의자 4명이 모두 중국인인 것으로 확인됐다. 경찰은 이들이 사건 당일 공항을 통해 본국으로 도주한 사실을 파악하고, 국제사법공조에 나설 방침이다. 사진은 중식당 내부 폐쇄회로(CC)TV 화면. 2026.9.27 연합뉴스(피해자 제공)

이미지 확대 중국 최고지도자 이름을 상호로 쓰는 성남시 분당구 소재 중식당에 24일 새벽 무단으로 침입해 래커칠하는 등 테러를 저지른 용의자 4명이 모두 중국인인 것으로 확인됐다. 경찰은 이들이 사건 당일 공항을 통해 본국으로 도주한 사실을 파악하고, 국제사법공조에 나설 방침이다. 사진은 용의자들이 피해 식당 식재료에 농약으로 추정되는 불상의 물질을 뿌린 모습. 2026.9.27 연합뉴스(피해자 제공)

이미지 확대 중국 최고지도자 이름을 상호로 쓰는 성남시 분당구 소재 중식당에 24일 새벽 무단으로 침입해 래커칠하는 등 테러를 저지른 용의자 4명이 모두 중국인인 것으로 확인됐다. 경찰은 이들이 사건 당일 공항을 통해 본국으로 도주한 사실을 파악하고, 국제사법공조에 나설 방침이다. 사진은 페인트 테러를 당한 중식당 외부. 2026.9.27 연합뉴스(피해자 제공)

세줄 요약 중식당 무단 침입 뒤 래커칠·페인트칠

식재료에 불상 물질 뿌린 혐의 확인

용의자 4명 모두 중국인, 범행 직후 출국

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중국 최고지도자 이름을 상호로 쓰는 중식당에 한밤중 무단으로 침입해 래커칠하는 등 테러를 저지른 용의자 4명이 모두 중국인인 것으로 확인됐다. 경찰은 이들이 사건 당일 공항을 통해 본국으로 도주한 사실을 파악하고, 국제사법공조에 나설 방침이다.경기 분당경찰서는 공동재물손괴 등 혐의를 받는 이 사건 용의자 40대 중국인 A씨 등 20~40대의 중국 국적 남성 4명의 신원을 특정했다고 27일 밝혔다.A씨 등은 추석 연휴 첫날인 지난 24일 오전 2시 40분쯤 성남시 분당구 소재 중식당에 침입해 매장 내부 곳곳에 래커칠하고 페인트를 칠한 혐의를 받는다.이들은 농약으로 추정되는 불상의 물질을 식재료에 뿌린 혐의도 있다.마스크와 모자 등으로 얼굴을 가린 상태로 1시간가량 범행을 한 A씨 등은 함께 택시를 타고 서울 지역의 숙소에 들렀다가 인천국제공항으로 이동해 본국으로 도주했다.용의자들은 중국 옌타이와 상하이 등지로 달아난 것으로 전해졌다.경찰은 이날 오전 8시 30분 피해 업주로부터 “누군가 가게에 침입해 내부 집기 등을 파손했다”는 신고를 받고 수사에 착수했다.이어 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 동선을 추적하고 같은 날 오후 들어 신원을 특정했으나, A씨 등은 이미 오전 항공편으로 출국한 뒤였다.경찰은 A씨 등이 사건 한 달 전부터 일주일 전까지 두 차례에 걸쳐 무비자로 입국해 국내에서 생활해 온 것으로 파악했다.그러던 중 추석 연휴에 접어들어 가게가 문을 닫는다는 것을 알고 사전에 준비한 대로 범행한 것으로 보인다고 경찰은 설명했다.A씨 등이 중국으로 달아나 사실상 검거가 요원한 상태가 되면서 범행 동기는 미궁으로 빠질 것으로 보인다.현재로선 A씨 등이 중국의 최고 지도자 이름과 동일한 상호를 쓴 해당 중식당에 불만을 품고 범행했을 가능성에 무게가 실린다.피해 업주는 앞서 연합뉴스 통화에서 “8년 전부터 같은 상호로 매장을 운영해왔는데 몇 개월 전부터 갑자기 이를 문제 삼는 항의 전화와 방문이 종종 이어졌다”며 “두 달 전에도 누군가 간판에 검은색 스프레이를 뿌리고 달아나 경찰에 신고했지만, 동선 파악에 한계가 있어 추적이 어렵다는 답변을 받았다”고 주장했다.경찰 관계자는 “범행 후 택시를 타고 달아나는 용의자가 총 4명인 것을 확인하고 당일에 신속하게 신원을 특정했지만, 그때는 이미 용의자들이 비행기에 몸을 실은 뒤였다”며 “국제사법공조 등을 통해 용의자 추적을 계속해 나갈 방침”이라고 했다.권윤희 기자