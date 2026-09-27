분당 중식당 테러 용의자 4명 모두 중국인…범행 당일 출국

세줄 요약 분당 중식당 침입, 내부 훼손과 물질 살포

용의자 4명 모두 중국인, 범행 당일 출국

경찰, CCTV 분석 후 국제공조 추적 착수

이미지 확대 피해 중식당. 연합뉴스

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경기 성남시 분당구의 한 중식당에 침입해 페인트를 칠하고 식재료에 농약으로 추정되는 물질을 뿌린 일당 4명이 모두 중국인인 것으로 확인됐다. 이들은 범행 당일 인천국제공항을 통해 중국으로 출국했으며 경찰은 국제사법공조를 통한 추적에 나설 방침이다.27일 경기 분당경찰서에 따르면 경찰은 공동재물손괴 등 혐의를 받는 40대 A씨 등 20∼40대 중국 국적 남성 4명의 신원을 특정했다.A씨 등은 추석 연휴 첫날인 지난 24일 오전 2시 40분쯤 성남시 분당구의 한 중식당에 침입해 매장 내부 곳곳에 래커칠하고 페인트를 칠한 혐의를 받고 있다. 또 농약으로 추정되는 물질을 식재료에 뿌린 혐의도 받는다.마스크와 모자 등으로 얼굴을 가린 이들은 1시간가량 범행한 뒤 택시를 타고 서울에 있는 숙소로 이동한 뒤 인천국제공항을 통해 중국 옌타이와 상하이 등으로 출국한 것으로 파악됐다.경찰은 지난 24일 오전 8시 30분께 업주로부터 “누군가 가게에 침입해 내부 집기 등을 파손했다”는 112 신고를 받고 수사에 착수했다.경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 용의자들의 동선을 추적하는 과정에서 모두 4명이 범행에 가담한 사실을 파악하고 신원을 특정했다.이들은 사건 발생 한 달 전부터 일주일 전 사이 두 차례에 걸쳐 무비자로 입국해 국내에 머문 것으로 조사됐다.경찰은 이들이 범행에 앞서 식당 주변을 살피는 등 사전에 범행을 준비했을 가능성을 염두에 두고 정확한 경위를 조사하고 있다. 범행 동기는 아직 확인되지 않았다.해당 식당은 중국 최고지도자와 같은 이름을 상호로 사용하고 있다.업주는 8년 전부터 같은 상호로 식당을 운영했으며 수개월 전부터 상호를 문제 삼는 항의 전화와 방문이 이어졌다고 경찰에 진술했다.지난 7월에도 누군가 이 식당 간판에 검은색 스프레이를 뿌리고 달아나는 사건이 발생했으나 이번 사건과의 연관성은 확인되지 않았다.경찰은 국제사법공조 등을 통해 중국으로 출국한 A씨 등의 신병을 확보하는 한편 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 방침이다.강남주 기자