사회 추석 연휴 마지막 날, 귀경객으로 붐비는 서울역 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/27/20260927500026 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-27 11:28 입력 2026-09-27 11:28 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 추석 연휴 마지막날인 27일 서울역 경부선 상행선 승강장에서 귀경길에 오른 시민들이 이동하고 있다. 2026.9.27 이지훈 기자 추석 연휴 마지막날인 27일 서울역 경부선 상행선 승강장에서 귀경길에 오른 시민들이 이동하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 27일이 추석 연휴 중 몇 번째 날인가? 마지막날 첫째날