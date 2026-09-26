사회 [부고] 이정선(전 광주시교육감)씨 부인상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/26/20260926500032 URL 복사 댓글 0 서미애 기자 수정 2026-09-26 12:02 입력 2026-09-26 12:02 구글에서 서울신문 먼저 보기 ▲ 이재준(전 조선대 식품영양학과 교수)씨 별세, 이정선(전 광주시교육감)씨 부인상, 이문규씨 모친상 = 26일 오전, 전남광주 조선대학교병원 장례식장 2호실, 발인 28일 오전 9시 30분. ■ 062-220-3352서미애 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 고인의 생전 직업은 무엇이었는가? 대학교수 교육감