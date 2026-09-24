사회 [포토] ‘북적이는’ 하행선 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/24/20260924800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-24 11:26 입력 2026-09-24 11:26 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 ‘추석 연휴 시작’ 북적이는 하행선추석 연휴 첫날인 24일 서울 잠원IC 경부고속도로 하행선이 차량으로 정체를 빚고 있다. 2026.9.24 연합뉴스 이미지 확대 ‘고향 가는 길’ 북적이고 막히지만 설레는 마음추석 연휴 첫날인 24일 서울 잠원IC 경부고속도로 하행선이 차량으로 정체를 빚고 있다. 2026.9.24 연합뉴스 이미지 확대 추석 연휴 첫날, 한가한 서울 도심추석 연휴 첫날인 24일 서울 도심이 줄어든 차량으로 한가한 모습이다. 2026.9.24 연합뉴스 이미지 확대 추석 연휴 첫날, 한가한 서울 도심추석 연휴 첫날인 24일 서울 도심이 줄어든 차량으로 한가한 모습이다. 2026.9.24 연합뉴스 추석 연휴 첫날인 24일 서울 잠원IC 경부고속도로 하행선이 차량으로 정체를 빚고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 정체 구간은? 경부고속도로 서해안고속도로