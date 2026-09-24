식당 이름 불만? 중식당에 괴한 침입해 ‘페인트·농약 테러’…경찰, 용의자 추적

세줄 요약 성남 분당 중식당 새벽 침입, 내부 훼손 발생

페인트·농약 용기 발견, 식재료 오염 가능성 조사

경찰 CCTV 분석하며 용의자 동선과 동기 추적

이미지 확대 경찰이 한밤중 경기 성남시의 한 중식당에 침입해 페인트를 뿌리고 집기 등을 훼손한 뒤 달아난 일당에 대한 수사에 나섰다. 사진은 피해를 본 중식당의 모습. 연합뉴스(A씨 제공)

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경찰이 한밤중 경기 성남시의 한 중식당에 침입해 페인트를 뿌리는 등 내부를 훼손한 뒤 달아난 일당에 대한 수사에 나섰다.24일 분당경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시 30분쯤 성남시 분당구의 한 중식당 업주 30대 A씨로부터 “누군가 가게에 침입해 내부 집기 등을 파손했다”는 112 신고가 접수됐다.경찰이 현장에 출동했을 당시 매장 유리창은 부서져 있었고, 계산대의 포스기와 의자 등에는 날카로운 물체로 그은 듯한 흔적이 남아 있었다. 매장 내부 곳곳에는 검은색 액체가 뿌려져 있었다.용의자들이 남긴 것으로 추정되는 농약과 살충제 용기 여러 개도 발견됐다. A씨는 용기가 비어 있었고 인근에 보관하던 식재료에서 수상한 냄새가 난다며 용의자들이 식재료에 해당 물질을 뿌렸을 가능성이 있다고 경찰에 진술했다.이날 오전 2시 40분쯤 매장 내 폐쇄회로(CC)TV에는 남성으로 추정되는 인물 2명이 마스크를 쓴 채 강화유리가 설치된 매장 뒷문을 부수고 침입한 뒤 1시간가량 범행을 저지르는 모습이 담긴 것으로 전해졌다.해당 매장에는 경보장치가 없어 A씨는 이날 아침 현장을 발견한 건물 관리인의 연락을 받고서야 피해 사실을 알게 됐던 것으로 알려졌다.A씨는 의심되는 용의자는 없다면서도, 중국의 대표 인사 이름과 동일한 가게 상호에 불만을 품은 사람들이 범행했을 가능성을 추측하고 있다.A씨는 연합뉴스에 “8년 전부터 같은 상호로 매장을 운영해왔는데 수 달 전부터 갑자기 이를 문제 삼는 항의 전화와 방문이 종종 이어졌다”며 “두달 전에도 누군가 간판에 검은색 스프레이를 뿌리고 달아나 경찰에 신고했지만, 동선 파악에 한계가 있어 추적이 어렵다는 답변을 받았다”고 주장했다.경찰은 현장 인근에 설치된 CCTV 영상을 분석하며 용의자들의 이동 경로를 추적하고 있으며, 매장 내부에 대한 현장 감식을 마치고 식재료에 실제로 농약이나 살충제가 뿌려졌는지 등을 확인할 방침이다.경찰 관계자는 “용의자를 검거하는 대로 자세한 혐의와 범행 동기 등을 확인할 것”이라고 말했다.윤예림 기자