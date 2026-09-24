고속도로 귀성 행렬 몰려…연휴 첫날 서울→부산 최대 9시간30분

세줄 요약 추석 첫날 귀성 차량 집중으로 고속도로 정체 심화

서울→부산 9시간30분 등 장거리 이동 시간 급증

정체 정점은 낮, 해소는 밤 늦게 전망

이미지 확대 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 상·하행선이 정체를 빚고 있다. 뉴시스

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추석 연휴 첫날 오전 귀성 행렬이 몰리면서 고속도로 곳곳에서 극심한 정체가 빚어지고 있다.24일 한국도로공사에 따르면 오전 9시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 9시간 30분, 목포 9시간 20분, 울산 9시간 10분, 대구 8시간 30분, 광주 8시간 30분, 강릉 7시간, 대전 5시간 20분이다.반대로 각 도시에서 서울까지 소요 시간은 부산 6시간 30분, 목포 3시간 40분, 울산 6시간 10분, 대구 5시간 30분, 광주 4시간 10분, 강릉 2시간 40분, 대전 2시간 20분으로 예상된다.경부고속도로 부산 방향은 신갈분기점 부근∼수원 3㎞, 기흥휴게소 부근∼남이분기점 90㎞, 남청주 부근∼비룡분기점 24㎞ 구간에서 서행 중이다.중부고속도로 남이 방향은 하남분기점∼경기광주분기점 부근 22㎞, 이천휴게소∼호법분기점 4㎞, 호법분기점∼남이천IC 부근 8㎞, 일죽∼삼성하이패스IC 부근 5㎞, 대소분기점 부근∼진천터널 부근 18㎞, 오창 부근∼남이분기점 14㎞ 구간에서 속도를 내지 못하고 있다.공사는 전날부터 시작된 귀성길 정체가 이날 오전 11시∼오후 1시 정점을 찍은 뒤 오후 8∼9시쯤 해소될 것으로 전망했다. 귀경 방향은 오전 8∼9시쯤 정체가 시작돼 정오∼오후 1시쯤 가장 혼잡하고, 오후 6시∼7시쯤 풀릴 것으로 보인다.이날 전국 교통량은 616만대가량으로 예상됐다. 수도권에서 지방으로 51만대, 지방에서 수도권으로 38만대가 이동할 것으로 공사는 내다봤다.김형엽 기자