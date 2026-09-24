명절에 갈 곳 없다면 여기로…서울, 노숙인·쪽방주민 위해 준비했어요

서울 쪽방상담소·시립노숙인시설서 진행

이미지 확대 서울의 쪽방주민들이 설 연휴 기간이었던 지난 2월 영등포구 서울시립영등포쪽방상담소에서 윷놀이를 하고 있다.

서울시 제공

이미지 확대 노숙인들이 설 연휴 기간이었던 지난 2월 17일 용산구 서울시립다시서기종합지원센터에서 센터 관계자들과 함께 차례를 지내고 있다.

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서울시가 더 깊은 외로움을 느낄 수 있는 명절 기간 취약계층을 위한 돌봄을 이어간다. 시는 추석 연휴 기간을 포함해 이달 30일까지 거리의 노숙인과 쪽방주민을 위한 문화 행사부터 급식 지원 정책까지 운영한다고 24일 밝혔다.시는 쪽방촌과 노숙인시설에서 다양한 추석맞이 프로그램을 운영한다. 우선 지역의 쪽방상담소에서는 명절 음식 만들기와 문화 프로그램 등을 진행한다. 행사 세부내용으로는 영등포쪽방상담소에서 24~26일 운영하는 ‘윷놀이, 장기대회, 오목대회, 영화관람’, 30일에 열리는 ‘우리함께요리 프로그램’ 등이 있다.시립노숙인시설에서도 각종 행사가 진행된다. 세부 명절 프로그램으로는 ▲24일 경기 양평군 양평쉼터 ‘윷놀이, 제기차기, 당구 등’ ▲24~27일 성동구 24시간게스트하우스 ‘명절 선물, 공동차례상, 프로그램(전통놀이, 음식 만들기, 연만들기)’ ▲24~27일 영등포구 영등포보현종합지원센터 ‘선물 지급, 영화 상영, 윷놀이, 제기차기’ ▲25일 용산구 다시서기종합지원센터 ‘공동차례상 및 음식나눔, 선물나눔행사, 전통놀이(투호, 윷놀이) ▲25일 서대문구 브릿지종합지원센터 ‘공동차례상 및 음식나눔, 선호물품 나눔행사, 전통놀이’ ▲25일 성동구 비전트레이닝센터 ‘공동차례상’ 등이다.명절 기간 노숙인 무료급식도 늘린다. 24일부터 26일까지 3일간 서울의 노숙인 시설 32곳에서 1일 3식까지 제공한다. 시설 거주·거리 노숙인이 지원 대상이다. 명절특식비도 준다. 노숙인생활시설과 거리 노숙인 보호시설 총 32곳의 이용자 2298명에게 특식비를 지원해 명절 차례상 등을 제공한다. 시설을 통해 지원하며 1인 1식당 1만원까지다.송현주 기자