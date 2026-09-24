낮에는 옛이야기, 밤에는 달 이야기… 추석 명절의 추억을 만든다

세줄 요약 제주비엔날레·도채비 빛 축제, 신화와 전래동화 결합

민속자연사박물관·국립제주박물관, 전통놀이 체험

새연교 불꽃쇼·표선 드론쇼·송악산 달마실 진행

이미지 확대 제주비엔날레 입장권을 가진 관람객은 신산 도채비 빛 축제 체험프로그램에 참여할 수 있다. 제주도립미술관 제공

이미지 확대 도채비축제 포스터. 제주도립미술관 제공

이미지 확대 추석맞이 전통놀이 체험. 국립제주박물관 제공

이미지 확대 26일 오후 8시 30분에는 표선해수욕장 인근에서 1500대의 드론이 밤하늘을 밝힌다. 사진은 서귀포 드론쇼. 서귀포시 제공

이미지 확대 제주신화월드는 25~26일 오후 3시 30분부터 6시까지 엠 라운지 앞 야외정원에서 ‘달토끼의 잃어버린 송편을 찾아라!’를 진행한다. 신화월드 제공

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제5회 제주비엔날레와 ‘2026 신산 도채비 빛 축제’를 함께 즐기는 코스가 먼저 눈길을 끈다.제주도립미술관은 제주비엔날레 입장권을 가진 관람객은 신산 도채비 빛 축제에서 체험 코인을 받아 체험 프로그램에 우선 참여할 수 있다고 24일 밝혔다. 낮에는 비엔날레 전시장에서 제주 신화를 만나고, 저녁에는 신산공원에서 빛으로 되살아난 도채비와 전래동화를 만나는 식이다.‘2026 신산 도채비 빛 축제’는 23일부터 10월 11일까지 제주시 신산공원 북측 광장 일대에서 열린다. 올해는 제주 고유문화인 도채비에 ‘흥부와 놀부’, ‘해와 달이 된 오누이’, ‘별주부전’ 등 우리에게 익숙한 전래동화를 입혔다. 공원 곳곳은 한지등과 빛 조형물로 꾸며진다.추석 연휴인 23~27일과 30일~10월 2일에는 오후 6시부터 9시까지 그림자 연극과 매직쇼, 만들기 체험, 인생네컷, 게임 등 다양한 프로그램도 진행된다. 빛 전시는 10월 11일까지 이어진다.제5회 제주비엔날레 역시 제주의 신화와 옛이야기를 만나는 공간이다. ‘허끄곡 모닥치곡 이야홍: 변용의 기술’을 주제로 제주의 유배와 돌문화, 신화를 동시대 미술로 풀어냈다. 특히 원도심의 ‘큰 할망의 배꼽: 신화’에서는 제주 본풀이와 창세 신화를 현대미술로 만날 수 있다.제주민속자연사박물관은 26일 오전 10시부터 오후 4시까지 야외광장에서 ‘추석 민속 한마당’을 연다. 제기차기, 투호, 딱지치기, 윷놀이, 팽이치기, 비석치기, 굴렁쇠 등 전통놀이를 비롯해 딱지대전과 제기차기대전, 3인 4각 달리기, 돌담쌓기 등 21종의 체험을 마련한다. 관람료와 주차료는 무료이며 현장 참여가 가능하다.국립제주박물관도 24일부터 27일까지 야외 정원 등에 윷놀이, 투호, 제기차기, 팽이치기 등 민속놀이 체험 공간을 운영한다. 추석 당일인 25일은 휴관한다. 전통놀이와 전시 관람 모두 무료다.저녁에는 제주의 가을밤을 수놓는 야간 콘텐츠가 이어진다. 서귀포시는 26일 밤 불꽃과 드론이 잇따라 하늘을 수놓는다고 밝혔다.이날 오후 7시 새연교에서는 ‘금토금토 새연쇼’ 추석 특집이 열린다. 라이브 공연과 전통예술공연에 이어 약 3분간 불꽃쇼가 펼쳐진다.오후 8시 30분에는 표선해수욕장 인근에서 1500대의 드론이 밤하늘을 밝힌다. 이날 오후 6시부터 열리는 ‘표선면 사계(가을) 예술제’의 대미를 장식하는 행사다. 표선해비치 등 숙박시설과 제주민속촌, 성읍민속마을, 해안도로 등 주변 관광지와 연계해 가을밤 나들이 코스로 즐길 수 있다.대정에서는 보름달 아래 자연과 역사, 평화를 만나는 시간이 마련된다. ‘제2회 송악산알뜨르 평화축제’가 25~26일 송악산과 알뜨르비행장 일대에서 열린다.추석 당일인 25일 오후 7시에는 클라리넷과 기타 연주 등 버스킹 공연을 시작으로 송악산 둘레길을 걸으며 보름달에 소원을 비는 ‘달마실’이 진행된다. 제기차기 등 민속놀이와 명절음식을 함께 나누는 시간도 마련된다.26일에는 송악산 생태·지질 체험과 알뜨르 전쟁유적 답사가 이어진다. 오후에는 길놀이와 사물놀이, 제주민요, 무용, 밴드공연 등이 펼쳐지는 평화문화제가 열리고, 참가자들이 함께 강강술래를 하며 행사를 마무리한다. 별도의 사전 신청 없이 누구나 참여할 수 있다.아이들과 함께하는 추석이라면 제주신화월드의 명절 이벤트도 눈여겨볼 만하다.제주신화월드는 25~26일 오후 3시 30분부터 6시까지 엠 라운지 앞 야외정원에서 ‘달토끼의 잃어버린 송편을 찾아라!’를 진행한다. 모든 고객이 무료로 참여할 수 있다.행사장 곳곳에 숨겨진 송편을 찾는 게임을 중심으로 ‘달토끼 파워 해머’, 송편 만들기, ‘달토끼 소원우체국’, 윷놀이 미션, 타이머 미션, 랜덤 뽑기, 풍선아트 등 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 마련된다.제주 강동삼 기자