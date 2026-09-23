[포토] 동강에 피어난 붉은 가을

세줄 요약 동강변 붉은 메밀꽃 만개, 가을 장관 연출

제7회 동강붉은메밀꽃축제 25일 개막 예정

공연·전시·체험·먹거리 장터 등 운영

1 / 5 이미지 확대 추석 연휴를 앞둔 23일 강원 영월 동강변이 온통 붉은 메밀꽃으로 물들었다. 오는 25일부터 10월 11일까지 17일간 영월읍 삼옥2리 먹골마을 일원에서는 제7회 동강붉은메밀꽃축제가 열린다. 2026.9.23

영월군 제공

이미지 확대 추석 연휴를 앞둔 23일 강원 영월 동강변이 온통 붉은 메밀꽃으로 물들었다. 오는 25일부터 10월 11일까지 17일간 영월읍 삼옥2리 먹골마을 일원에서는 제7회 동강붉은메밀꽃축제가 열린다. 2026.9.23

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강원 영월 동강변이 온통 붉은 메밀꽃으로 물들어 장관을 이루고 있다.영월문화관광재단은 오는 25일부터 10월 11일까지 17일간 영월읍 삼옥2리 먹골마을 일원에서 제7회 동강붉은메밀꽃축제를 연다고 23일 밝혔다.삼옥2리 마을회가 주최하고 영월문화관광재단이 주관하는 축제에서는 동강변을 따라 조성한 붉은 메밀꽃밭을 개방하고 공연과 전시, 체험 프로그램 등을 선보인다.개장식은 10월 3일 오전 11시에 열리며, 3∼4일에는 영월문화원과 함께 다양한 공연과 전시·체험 프로그램을 진행한다.동강을 활용한 물수제비 체험과 삼옥2리 주민들이 직접 참여하는 먹거리 장터도 운영한다.재단 관계자는 “동강변을 붉게 물들인 메밀꽃과 함께 영월의 가을 정취와 다양한 문화예술·체험 프로그램을 즐길 수 있도록 준비하고 있다”고 말했다.온라인뉴스부