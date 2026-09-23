[포토] ‘신나는 추석’

1 / 9 이미지 확대 추석을 앞둔 23일 서울역에서 한복을 곱게 차려입은 어린이가 부모님의 손을 잡고 열차를 타러 가고 있다. 2026.9.23 연합뉴스

이미지 확대 추석을 앞둔 23일 서울역에서 한복을 곱게 차려입은 어린이가 부모님의 손을 잡고 열차를 타러 가고 있다. 2026.9.23 연합뉴스

이미지 확대 추석을 앞둔 23일 서울역에서 한복을 곱게 차려입은 어린이가 부모님의 손을 잡고 열차를 타러 가고 있다. 2026.9.23 연합뉴스

이미지 확대 추석을 앞둔 23일 서울역에서 한복을 곱게 차려입은 어린이가 부모님의 손을 잡고 열차를 타러 가고 있다. 2026.9.23 연합뉴스

이미지 확대 추석을 앞둔 23일 서울역에서 한복을 곱게 차려입은 어린이가 부모님의 손을 잡고 열차를 타러 가고 있다. 2026.9.23 연합뉴스

이미지 확대 추석을 앞둔 23일 서울역에서 한 가족이 열차에 탑승하며 인사하고 있다. 2026.9.23 연합뉴스

이미지 확대 추석을 앞둔 23일 서울역에서 할머니 댁에 가기 위해 열차에 탑승한 어린이들이 설레는 표정을 하고 있다. 2026.9.23 연합뉴스

이미지 확대 추석을 앞둔 23일 서울역에서 할머니 댁에 가기 위해 열차에 탑승한 어린이가 배웅 나온 엄마와 인사하고 있다. 2026.9.23 연합뉴스

이미지 확대 추석을 앞둔 23일 서울역에서 귀성길 한 가족이 열차를 타러 가며 인사하고 있다. 2026.9.23 연합뉴스

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추석을 앞둔 23일 서울역에서 한복을 곱게 차려입은 어린이가 부모님의 손을 잡고 열차를 타러 가고 있다.연합뉴스