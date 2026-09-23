20살된 보은 대추축제 풍성한 이벤트..100명에게 한화이글스 유니폼도

세줄 요약 20주년 보은대추축제, 참여형 이벤트 확대

추억의 사진전, 사연 접수와 경품 제공

한화이글스 유니폼, SNS·현장 인증 지급

이미지 확대 보은대추축제가 마련한 한화이글스 유니폼 이벤트 홍보 전단. 보은군 제공.

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20살 된 보은 대추축제가 풍성한 이벤트를 마련했다.충북 보은군은 다음 달 16일부터 25일까지 열리는 ‘2026 보은대추축제’를 앞두고 다채로운 이벤트가 진행된다고 23일 밝혔다.군은 올해 20주년을 맞아 ‘추억의 사진전’과 ‘한화이글스 유니폼 현장 수령 이벤트’ 등을 마련했다.‘추억의 사진전’은 그동안 대추축제를 찾았던 관광객들의 사진과 사연을 통해 축제의 발자취를 돌아보기 위해 기획됐다.참여자 중 100명에게 보은군 농특산물이 경품으로 제공된다. 오는 10월 25일까지 보은대추축제 공식 누리집에 사진 1장 이상과 사연을 등록하면 된다. 접수된 사진은 축제장에 전시된다.‘한화이글스 유니폼 현장 수령 이벤트’는 두 가지 형태로 진행된다. 첫 번째 이벤트는 구독자 1만명 이상인 인플루언서와 블로거만 참여할 수 있다. 오는 28일부터 10월 12일까지 보은대추축제 홍보글을 개인 소셜미디어(SNS)에 올리면 된다. 군은 10월 14일 50명을 선정해 발표한다.10월 17일과 18일, 24일과 25일에는 축제장에 마련된 체험·이벤트에 3개 이상 참여하고 개인 SNS에 인증한 관광객에게 한화이글스 유니폼을 선착순 50명에게 지급한다.군 관계자는 “보은대추축제와 함께한 소중한 추억을 나누며 올해 축제를 더욱 특별하게 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.보은 남인우 기자