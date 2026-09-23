대구 두류공원에 2만석 돔구장 건립 추진…2031년 착공 목표

현 대구체육관 1971년 준공…노후화 심각

“5000억원 들여 돔구장…시비 투입 최소화”

이미지 확대 대구시가 추진하는 2만석 규모의 스포츠·공연 복합 돔구장 조감도. 대구시 제공

이미지 확대 추경호 대구시장이 23일 기자 설명회를 통해 대구 스포츠·공연 복합 돔구장 건립 계획을 발표하고 있다. 2026. 9. 23. 대구 민경석 기자

세줄 요약 두류공원 일대 2만석 돔구장 후보지 선정

5000억원 규모, 국비·민간투자 중심 추진

2031년 착공 목표, 대형 공연·스포츠 유치

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구시가 2만석 규모의 돔구장 건립을 추진한다. 프로농구 대구 한국가스공사 페가수스의 홈구장과 대규모 공연 핵심 인프라로 자리 잡을 전망이다. 돔구장은 경기장 전체를 지붕으로 덮어 날씨와 관계없이 스포츠 경기나 공연을 치를 수 있도록 만든 대형 복합 문화 시설이다.추경호 대구시장은 23일 기자 설명회를 통해 “대중교통 접근성, 부지 매입비용, 사업 실현 가능성, 주변 인프라와의 시너지 효과 등을 기준으로 면밀한 검토 과정을 거쳐 두류공원 유니버시아드 테니스장과 그 연접한 부지를 돔구장 최종 후보지로 선정했다”고 밝혔다.문화체육관광부는 지난 21일 전국 광역자치단체를 대상으로 대규모 1곳, 중규모 1곳을 선정해 돔구장 건립 비용 일부를 국비로 지원하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 대구시는 정부의 건립 지원 계획을 지난 2월쯤 사전에 파악하고 공모를 준비해 온 것으로 알려졌다.해당 부지는 대구시 보유 부지로 별도 부지매입 절차나 비용이 소요되지 않는다는 장점이 있다. 따라서 올해 말 공모에 선정되면 타당성 조사와 규제완화 절차에 들어가면 오는 2031년 착공이 가능할 전망이다. 시는 국비와 민간투자를 중심으로 돔구장 건립을 추진해 시비 투입을 최소화할 계획이다.추 시장은 “1971년 준공된 대구체육관은 노후화가 심각하고 규모도 3800석에 불과해 대구체육관을 홈구장으로 하는 프로농구 활성화에 어려움이 있고 배드민턴, 테니스, E스포츠 국제대회 유치에 제약 큰 상황”이라며 “두류공원에 돔구장이 건립되면 인근의 이월드 등 기존 인프라뿐만 아니라 시가 역점 추진하고 있는 국가도시공원 지정과도 유기적으로 결합해 자연친화적 휴식 및 문화공간으로서 시너지 효과를 낼 것”이라고 설명했다.대구시는 돔구장 건립비를 5000억원으로 추산하고 있으며, 2만석 규모로 건립 시 프로농구, 테니스, 배드민턴, E스포츠 등 실내 스포츠를 비롯해 BTS와 임영웅 등 국내외 최정상급 아티스트의 콘서트도 안정적으로 유치할 수 있을 것으로 보고 있다. 실제로 2만석 규모인 일본 사이타마 슈퍼아레나에서는 프로농구와 격투기, 피겨스케이팅, 대형 콘서트가 활발히 열리고 있다는 게 추 시장의 설명이다.추 시장은 “대구시는 돔구장 내 호텔과 쇼핑몰, 컨벤션 등 수익성 높은 부대시설이 입주하고 건폐율·용적률은 대폭 완화 가능하도록 관련 규제를 혁신해 민간이 투자하기 좋은 환경을 만들겠다”고 말했다.대구시의 돔구장 건립 계획 발표에 문화·체육계도 환영하고 있다. 박영기 대구시 체육회장은 “체육인들에게 대형 체육관 건립은 숙원 사업”이라며 “대구체육관 노후화 문제가 심각해서 대규모 체육 행사를 치르는 데 제약이 크고 규모도 작았던 만큼 공모 사업에 선정될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.대구 민경석 기자