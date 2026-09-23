세종대, 내달 1일 커리어 페어·국제포럼… 외국인 유학생 취업·교육 해법 모색

세줄 요약 세종대, 외국인 유학생 커리어 페어 개최

국내외 대학·기업·기관 60여곳 참여

AI 시대 유학생 교육 책임과 지원 논의

이미지 확대 ‘제8회 ISF HE Korea 2026 Fall’ 포스터. 세종대 제공

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세종대학교는 글로벌 유학 플랫폼 스튜바이저, 외국인 유학생 취·창업 플랫폼 커리어투스와 함께 다음 달 1일 서울 광진구 세종대 광개토관 컨벤션홀에서 ‘제8회 ISF(International Student Futures) HE Korea 2026 Fall’를 개최한다고 23일 밝혔다.행사는 외국인 유학생 대상 커리어 페어와 대학·기관 관계자를 위한 국제고등교육포럼으로 나뉘어 진행된다. 커리어 페어에는 국내외 대학 20여곳과 채용기업 20개사, 창업 지원기관·대사관·생활 지원기업 등 60여개 기관이 참여한다. 유학생들은 기업 채용 인터뷰와 창업·대학원 진학 상담, 금융·법률·비자 등 국내 정착에 필요한 상담을 받을 수 있다.국제고등교육포럼은 ‘AI 시대, 외국인 유학생 교육의 질과 대학의 책임’을 주제로 열린다. 유학생 선발부터 학업·진로 지원까지 대학의 역할을 살펴보고, AI를 활용한 입학 행정과 학력 검증, 교육·진로 지원 방안 등을 논의한다. 교육부가 추진하는 다국어 AI 상담 서비스와 전문상담사 연계 방안도 다뤄진다.ISF는 외국인 유학생의 유치부터 교육, 취·창업, 국내 정착을 연계하기 위해 매년 두 차례 열리는 행사로, 지난 3월 열린 제7회 행사에는 43개국 출신 유학생 600여명이 참여했다.이충훈 세종대 대외협력처장은 “외국인 유학생은 대학 공동체의 구성원”이라며 “선발 인원보다 학생들이 무엇을 배우고 어떻게 성장했는지가 대학의 실력을 보여주는 기준”이라고 말했다.김태곤 리포터