대구 두류공원에 2만석 돔구장 짓는다…정부 공모 도전

콘서트·농구 등 한 지붕 아래서 가능한 스포츠·공연 복합 시설물

54년된 대구체육관 대체…공모 선정되면 2031년 착공 목표

이미지 확대 대구시청 동인청사. 연합뉴스

세줄 요약 두류공원 일대 2만석 복합 돔구장 후보지 선정

정부 공모 참여, 2031년 착공 목표 제시

민간투자·규제 완화로 사업성 확보 추진

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대구시가 정부의 돔구장 건립 지원 공모에 참여하기 위해 두류공원 유니버시아드 테니스장 일대를 ‘스포츠·공연 복합 돔구장’ 건립 후보지로 선정했다.시는 대규모 공연과 국제대회를 상시 개최할 수 있는 2만석 규모의 돔구장을 구상하고 있으며, 공모에 선정되면 타당성 조사 등을 거쳐 2031년 착공을 추진할 계획이다.추경호 대구시장은 23일 언론 브리핑을 열고 이 같은 계획을 밝히며 “과감한 규제 혁신을 동반해 민간투자를 이끌어 돔구장 사업을 성공적으로 완수하겠다”고 말했다.시에 따르면 1972년 준공한 대구체육관은 낡고 오래된 데다 3800석 규모에 불과하다.이 때문에 체육관을 홈구장으로 하는 프로농구 활성화와 배드민턴·탁구·e-스포츠 등 실내 종목 전국·국제대회 유치에 물리적 제약이 컸다.시는 올 상반기 정부의 돔구장 건립 지원 계획을 파악해 공모를 준비해 왔다.다른 시·도 대비 경쟁력 있는 입지를 선정하기 위해 대중교통 접근성, 터 매입 비용, 사업 실현 가능성, 주변 인프라와의 시너지 효과 등을 기준으로 검토를 거쳐 최종 후보지를 선정했다.돔구장 후보지는 지하철·버스 등 대중교통 접근성이 좋다. 현재 시 소유여서 별도의 터 매입 절차나 비용 없이 활용할 수 있다.특히 주변에 이월드 등 기존 인프라가 있고 대구시가 추진하는 ‘국가도시공원 지정’과 유기적으로 결합해 향후 경기장·공연장을 넘어 도심 속 휴식·문화 공간으로도 활용할 수 있다고 시는 설명했다.시는 정부 사업 공모에 선정되면 타당성 조사와 규제 완화 절차를 시작해 2029년 실시설계 용역을 진행하고 2031년 착공할 수 있을 것으로 보고 있다.시는 전문가 의견을 바탕으로 최정상급 아티스트의 콘서트와 프로농구, e-스포츠, 배드민턴 등 실내 스포츠 종목의 전국·국제대회를 안정적으로 열 수 있는 ‘2만석’을 적정 규모로 도출했다.가변 좌석을 설치해 최대 2만 8000명을 수용할 수 있는 2만석 규모로 돔구장을 건립할 경우 건립비는 5천억원으로 대구시는 추산한다.대구시는 5만석 규모로 돔구장을 건립하면 건립비가 1조 2000억원이 넘고, 잠실돔구장(3만석), 창동아레나(1만 8000석) 등 수도권에서 추진 중인 돔 건립 사례를 고려할 때 향후 활용도와 실용성이 다소 떨어지는 것으로 분석했다.시는 국비와 민간투자를 중심으로 사업을 추진해 시비 투입을 최소화할 방침이다.구장 안에 호텔과 쇼핑몰, 컨벤션 등 수익성 높은 부대시설을 유치하고 건폐율·용적률을 완화해 투자하기 좋은 환경을 조성해 나갈 계획이다.문화체육관광부는 날씨에 상관없이 스포츠 경기와 공연을 할 수 있는 복합형 돔구장을 추진하고 있다.문체부는 공연 시설과 가변식 관람석을 갖춘 5만석 이상 복합 돔 1곳과 3만석 내외 중형 돔 1곳을 선정한다는 방침이다.내년 6월 최종 후보지 선정을 앞두고 부산시와 서울 강서구, 인천, 경기도 광명·파주·구리, 충남 천안 등이 공모 참여 뜻을 보이고 있다.추경호 시장은 “돔구장은 지역 스포츠·공연 인프라의 한계를 극복하고, 고부가 일자리 창출과 관광산업 활성화로 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.대구 민경석 기자