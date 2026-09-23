전북도, 명절 연휴 동물병원 비상대응체계 운영

세줄 요약 추석 연휴 반려동물 진료 공백 방지 체계 운영

도내 동물병원 14곳 운영시간·일정 안내

유실·유기동물 구조·보호 비상연락망 가동

이미지 확대 반려동물 자료사진. 서울신문 DB

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전북도가 추석 연휴 반려동물 치료와 구조를 위한 비상대응체계를 운영한다.전북도는 24일부터 27일까지 4일간 반려동물 진료와 유실·유기동물 구조·보호에 공백이 발생하지 않도록 비상대응체계를 운영한다고 23일 밝혔다.도내 동물병원 14개소의 진료 일정과 운영시간을 안내해 반려동물의 갑작스러운 질병이나 부상에 대비한다는 방침이다.이 기간 유실·유기동물 구조체계도 가동된다.유실·유기동물 발생 시 신속한 구조와 보호를 위해 도와 14개 시군의 비상연락체계를 가동하고 시군별 구조·포획반과 동물보호센터를 연계해 대응할 계획이다.유실·유기동물 발견 시 해당 시군 당직실로 신고하면 동물보호업무 담당자와 구조·포획반에 신고 내용이 전달된다.구조된 동물은 동물보호센터로 이송해 보호한 뒤 동물등록 여부 등을 통해 소유자가 확인되면 신속하게 반환한다.연휴 기간 진료 가능한 동물병원 운영현황과 시군 당직실 연락처, 유실·유기동물 구조·포획 관련 정보는 전북도 홈페이지에서 확인할 수 있다.도 관계자는 “명절 기간 발생할 수 있는 유실·유기동물과 반려동물 응급진료에 신속하게 대응할 수 있도록 관계기관과 비상연락체계를 구축했다”며 “앞으로도 도민들이 안심하고 반려동물과 함께할 수 있는 안전한 동물보호 환경을 조성하겠다”고 말했다.설정욱 기자