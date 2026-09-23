전북 전력계통 분석해 중장기 보강 대책 추진

도내 전력 계통 현황 진단하고 대책 마련

이미지 확대 전북특별자치도청사 전경

세줄 요약 전북도, 재생에너지 확대용 계통 분석 용역 착수

전력망·발전설비·부하 현황 정밀 진단 추진

RE100 산단·데이터센터 유치 기반 강화 구상

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전북특별자치도가 지역 성장엔진 육성에 필수적인 전력 계통보강 중장기 청사진 마련에 나섰다. 탄소중립 실현 및 재생에너지 연계를 통해 신산업 유치 기반을 강화하겠다는 의지다.24일 전북도에 따르면 ‘전북특별자치도 재생에너지 확대를 위한 전력 계통 분석 및 대응 전략 수립 용역’에 착수했다.분산에너지 활성화, RE100 산업단지 조성, 데이터센터 및 첨단산업 유치 등 미래 전력수요 증가에 대응하기 위해서는 재생에너지와 전력 계통을 연계한 객관적이고 과학적인 분석 및 대응 전략 수립이 요구되기 때문이다.도는 이번 용역을 통해 도내 전력망, 발전설비, 부하 현황 등 기초자료 수집 및 계통 모델 구축 등 도내 전력 계통의 현황을 분석하고 정확하게 진단하겠다는 방침이다.이를 토대로 전북의 전력 계통 현실을 정확하게 파악하고 실효성 있는 계획을 수립해 구체적인 로드맵으로 연결시켜 나갈 계획이다.전북도는 또 데이터 기반의 정밀 진단을 통해 당위성을 확보하고 송배전망 부족으로 발생하는 접속 대기, 출력제어 등 문제점을 진단해 실질적인 활로를 모색한다는 구상이다.이와함께 송·변전설비 활용도 제고 및 용량 증대 기술의 적용성 검토, 지산지소 RE100 산단 등 직접거래 실현가능성 및 경제성 분석을 실시한다.전북도는 이번 용역이 재생에너지 보급 계획 및 계통보강계획 수립의 기초자료로 활용되고 재생에너지 연계 신산업 유치 기반을 강화할 수 있는 토대가 될 것으로 기대하고 있다.전주 임송학 기자