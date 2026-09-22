이미지 확대 손주 만나러… 역귀성길 오른 어르신 추석 연휴를 이틀 앞둔 22일 동대구역 승강장에서 역귀성을 하는 한 어르신이 열차 번호가 적힌 메모지를 들고 KTX를 기다리고 있다.

대구 연합뉴스

2026-09-23 10면

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추석 연휴를 이틀 앞둔 22일 동대구역 승강장에서 역귀성을 하는 한 어르신이 열차 번호가 적힌 메모지를 들고 KTX를 기다리고 있다.대구 연합뉴스