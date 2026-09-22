사회 손주 만나러… 역귀성길 오른 어르신 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/23/20260923010007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-22 23:48 입력 2026-09-22 23:48 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 손주 만나러… 역귀성길 오른 어르신 추석 연휴를 이틀 앞둔 22일 동대구역 승강장에서 역귀성을 하는 한 어르신이 열차 번호가 적힌 메모지를 들고 KTX를 기다리고 있다.대구 연합뉴스 추석 연휴를 이틀 앞둔 22일 동대구역 승강장에서 역귀성을 하는 한 어르신이 열차 번호가 적힌 메모지를 들고 KTX를 기다리고 있다.대구 연합뉴스 2026-09-23 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지