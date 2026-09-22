출산율 1위 전남, 밤이면 갈 소아과가 없다

전남 22개 시·군 중 18곳 달빛어린이병원은 ‘제로’

영광·장성·강진 출산율 상위권 불구 야간진료 공백

수도권 71곳 vs 전남·광주 12곳…예산 11% 수준

조배숙 의원 “인구 수 아닌 접근성 기준 재편해야”

세줄 요약 전남, 합계출산율 전국 1위 기록

야간·휴일 소아진료 기관 태부족

출산율 상위 군 지역도 진료 공백

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전남이 3년 연속 전국 최고 합계출산율을 기록했지만, 정작 밤이나 휴일에 어린 자녀를 데리고 갈 소아진료 기관은 태부족인 것으로 드러났다. 전국 출산율 1위 영광군을 비롯해 장성·강진·함평 등 상위권 지역 어디에도 야간·휴일 외래를 전담하는 ‘달빛어린이병원’은 단 한 곳도 없다.22일 국회 보건복지위원회 소속 조배숙 의원이 국가데이터처와 보건복지부 자료를 분석해 공개한 결과에 따르면, 2025년 전남의 합계출산율은 1.09명으로 전국 17개 시·도 가운데 가장 높았다. 시·군 단위로 좁혀 보면 격차는 더 뚜렷하다. 영광군이 1.79명으로 전국 1위, 뒤이어 장성군 1.69명·강진군 1.65명이 각각 2위와 3위를 차지했고, 함평군(1.43명) 도 전국 5위에 이름을 올렸다.보건복지부의 2026년 7월 기준 달빛어린이병원 지정 현황을 보면, 전남 22개 시·군 가운데 달빛어린이병원이 운영 중인 곳은 순천·여수·목포·광양 등 시 단위 4곳뿐이다. 전체 7개소 가운데 순천 3곳, 여수 2곳, 목포·광양 각 1곳으로, 나주를 포함한 18개 시·군에는 단 한 곳도 없다. 특히 17개 군 지역은 예외 없이 ‘0곳’ 이다. 출산율 전국 1위 영광, 2위 장성, 3위 강진, 5위 함평 모두 야간 소아진료 사각지대다.달빛어린이병원은 응급실을 찾기에는 증상이 가볍지만 다음 날 아침까지 기다리기는 어려운 소아 환자를 겨냥해 평일 밤 11~12시, 주말·공휴일 오후 6시까지 외래 진료를 제공하는 지정 의료기관이다. 소아응급실 과밀을 완화하고, 어린 자녀를 둔 가정의 야간 의료 공백을 메우는 최전선 시설로 꼽힌다.달빛어린이병원은 전남광주특별시는 북구 2곳, 광산·남·서구 각 1곳 등 5곳이 지정돼 있다. 전남 7곳과 광주 5곳를 더한 호남권 광역 중심축의 달빛어린이병원은 12곳으로, 경기도 한 곳 44곳의 27% 수준에 그친다. 2026년 7월 기준 전국 153곳 가운데 서울 20곳·인천 7곳·경기 44곳 등 수도권에만 71곳이 몰려 있다.재정 지원 격차는 더 심각하다. 지난해 달빛어린이병원 지원 예산은 광주 6억4000만원, 전남 4억원 등 10억4000만원으로, 같은 기간 수도권 지원액 92억9000만원의 11.2%에 불과했다. ‘아이가 태어나는 곳’과 ‘아이를 밤에 진료할 수 있는 곳’이 지리적으로도, 재정적으로도 어긋나 있다는 뜻이다.조배숙 국회의원은 “달빛어린이병원은 응급실 뺑뺑이를 막는 최소한의 안전망”이라며 “인구수에 따라 기계적으로 배분할 것이 아니라 의료 접근성과 이동 거리, 골든타임을 종합적으로 고려해 배치해야 한다. 농어촌 심야 소아의료망은 국가 차원에서 확충할 사안”이라고 말했다.전남광주 서미애 기자