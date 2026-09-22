태풍과 폭설에도 견딜까… 비닐하우스 지붕 위의 태양광 발전 모델 주목

비닐하우스 지붕 내재해형 하우스 모델 개발

농업기술원, 재생에너지 100% 감귤생산 모델

실제 농가 보급 위해 12월 시설 규격 등록 목표

폭설과 강풍에 견디는 내구성 확보가 최대 관건

필름형 태양광 모듈 설치 방법 등 안전성 검토

이미지 확대 농업기술원이 자난해 개발한 필름형 태양광발전 기반 재생에너지 100% 감귤생산모델을 시험하고 있다. 제주도 농업기술원 제공

이미지 확대 필름형 태양광 테스트베드. 제주도농업기술원 제공

세줄 요약 비닐하우스 지붕 활용 필름형 태양광 도입

RE100 감귤농장 모델, 제주 농가 보급 추진

태풍·폭설 견디는 내재해형 구조 검증

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비닐하우스 지붕에서 태양광 전기를 생산해 감귤을 재배하는 ‘RE100 감귤농장’이 제주에서 농가 보급을 앞두고 있다. 별도의 발전 부지를 확보하지 않고 기존 농업시설을 활용할 수 있어 농업과 재생에너지를 결합한 새로운 모델로 주목된다.제주도 농업기술원은 지난해 개발한 필름형 태양광 발전 기반 재생에너지 100%(RE100) 감귤생산 모델을 실제 농가에 보급하기 위해 내재해형 감귤하우스 모델 개발에 나섰다고 22일 밝혔다.농업기술원은 지난 8월 연구시설 안에 필름형 태양광 발전시설을 적용한 내재해형 하우스 시험장을 구축했다. 오는 12월까지 농촌진흥청에 내재해형 시설규격을 등록하는 것이 목표다.필름형 태양광은 비닐하우스의 곡면을 그대로 발전 공간으로 활용하는 방식이다. 일반적인 판넬형 태양광처럼 별도의 부지를 확보할 필요가 없고, 농지나 경관 훼손도 상대적으로 적다는 장점이 있다.농업기술원은 지난해 필름형 태양광에 에너지저장장치(ESS)와 히트펌프를 연계해 재생에너지 100% 감귤생산 모델을 구축했다. 하우스에서 생산한 전력을 감귤 재배에 직접 활용하면서 발전량과 시설 전력 사용량을 분석해 농업시설의 에너지 대체 가능성을 검증하고 있다.관건은 ‘하우스 자체의 내구성’. 제주 특유의 거센 바람과 폭설에도 견딜 수 있느냐는 점이다.실제 농가에 적용하려면 태풍과 적설 등 제주 기상환경을 견딜 수 있는 구조 안정성을 확보해야 한다. 이에 농업기술원은 기존 감귤하우스의 골조와 부재 규격에 필름형 태양광 모듈의 설치 방법과 하중을 반영해 시설 구조의 안전성을 검토하고 있다.시설규격 등록 이후에도 실증은 2027년까지 이어진다. 필름형 태양광 모듈의 전력 공급 안정성과 내구성을 비롯해 발전량과 시설 전력 사용량, ESS 충·방전 성능, 히트펌프 에너지 활용성 등을 종합적으로 검증한다.특히 태양광 필름이 하우스 내부로 들어오는 빛의 양과 환경을 변화시킬 수 있는 만큼 설치에 따른 광환경 변화와 감귤 생육, 과실 품질에 미치는 영향도 살핀다.농업기술원은 실증 결과를 바탕으로 구조 안정성, 발전 성능, 에너지 활용성, 감귤 생산성을 종합 검증해 제주 기후와 농업환경에 맞는 RE100 감귤생산 모델을 완성하고 농가 보급에 나설 계획이다.김태균 농업기술원장은 “지난해 필름형 태양광을 활용한 재생에너지 100% 감귤생산 모델을 구축한 데 이어 올해는 농가 현장에 적용할 수 있는 시설기준을 마련하는 데 중점을 두고 있다”며 “시설규격 등록과 실증을 통해 제주 여건에 맞는 재생에너지 기반 감귤 생산기술이 현장에 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자