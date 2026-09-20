[포토] 댕댕이 한복 런웨이

1 / 9 이미지 확대 오늘의 포토제닉 20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지가 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 한복 입은 강아지 20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지가 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 한복의 멋 뽐내는 견공 20일 오후 서울 마포구 마포 반려동물 캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 시민들이 반려견과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.20 뉴스1

이미지 확대 위풍당당 댕댕이 20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지가 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 한복 입고 런웨이 걷는 반려견 20일 오후 서울 마포구 마포 반려동물 캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 반려견들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 뉴스1

이미지 확대 댕댕이들의 멋진 한복 20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지들이 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼 20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지들이 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 ‘우리 한복 입었개’ 20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 한복을 입은 강아지들이 사진을 찍고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

이미지 확대 한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 견주와 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스

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20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지가 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다.온라인뉴스부