사회 [포토] 댕댕이 한복 런웨이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/20/20260920800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-20 16:30 입력 2026-09-20 16:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 오늘의 포토제닉20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지가 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 한복 입은 강아지20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지가 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 한복의 멋 뽐내는 견공20일 오후 서울 마포구 마포 반려동물 캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 시민들이 반려견과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.20 뉴스1 이미지 확대 위풍당당 댕댕이20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지가 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 한복 입고 런웨이 걷는 반려견20일 오후 서울 마포구 마포 반려동물 캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 반려견들이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 뉴스1 이미지 확대 댕댕이들의 멋진 한복20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지들이 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지들이 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 ‘우리 한복 입었개’20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 한복을 입은 강아지들이 사진을 찍고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 이미지 확대 한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 견주와 반려견이 런웨이를 걷고 있다. 2026.9.20 연합뉴스 20일 오후 서울 마포구 난지한강공원 반려동물캠핑장에서 열린 ‘한가위 맞이 댕댕이 한복 패션쇼’에서 강아지가 한복을 입고 런웨이를 걷고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 행사가 열린 장소는 어디인가요? 난지한강공원 뚝섬한강공원