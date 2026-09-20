추경호, 추석 맞이 전통시장 현장 행보… 장바구니 물가 직접 점검

세줄 요약 추경호 대구시장, 추석 앞 전통시장 현장 점검

온누리상품권 구매로 전통시장 이용 독려

성수품 가격 확인, 상인 애로 청취

이미지 확대 추경호 대구시장 내외가 지난 17일 대구 수성구 신매시장을 찾아 명절 성수품을 구매하고 상인을 격려하고 있다. 대구시 제공

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추경호 대구시장이 민족 대명절 추석을 앞두고 지역 전통시장을 연이어 찾아 시민들과 소통했다. 경제부총리를 지낸 경험을 토대로 직접 장바구니 물가를 점검하고 소상공인의 어려움을 살폈다.추 시장은 20일 달서구 와룡시장을 찾아 온누리상품권으로 성수품을 직접 구매하며 시민들의 전통시장 이용을 독려했다. 전날 추 시장은 남구 관문시장을, 지난 17일에는 수성구 신매시장을 찾아 경기 침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 상인들을 격려했다. 오는 22일엔 중구 번개시장을 찾는다.추 시장은 시장 내 점포를 둘러보며 과일과 채소, 수산물 등 명절 성수품 가격 동향을 직접 살폈다.현재 대구 지역 24개 전통시장에서는 오는 20일까지 농·축·수산물 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 돌려주는 환급 행사가 열리고 있다.3만 4000원 이상 구매 시 1만원, 6만 7000원 이상 구매 시 2만원을 환급받을 수 있다. 농·축산물과 수산물을 각각 구매하면 최대 4만원까지 환급이 가능하다. 시민 대기 시간을 줄이기 위해 9개 시장에서는 모바일 대기 시스템도 시범 운영 중이다.추 시장은 “명절을 앞두고 시장을 찾은 시민과 상인들의 밝은 모습에서 활기를 느낀다”며 “시민들께서 전통시장을 많이 찾아주는 것이 상인들에게 가장 큰 힘이 된다”고 강조했다. 이어 “따뜻한 정과 인심이 있는 전통시장에서 알뜰하게 명절을 준비하고 지역 경제에도 온기가 퍼지길 바란다”고 덧붙였다.대구 민경석 기자