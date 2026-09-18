[포토] 부산 북항 친수공원 수로에 나타난 상어

세줄 요약 북항 친수공원 수로서 상어 목격 신고 접수

해경, 구조단·함정 투입해 외해 유도 중

시민 안전 위해 물가 접근 자제 당부

1 / 2 이미지 확대 18일 오전 부산 북항 친수공원 해변에서 상어가 헤엄치고 있다. 해경은 현장에 출동해 상어의 정확한 위치를 파악하고 바다로 몰아내는 등 대응 작업 중이다. 2026.9.18.

부산해양경찰서 제공

이미지 확대 18일 오전 부산 북항 친수공원 해변에서 상어가 헤엄치고 있다. 해경은 현장에 출동해 상어의 정확한 위치를 파악하고 바다로 몰아내는 등 대응 작업 중이다. 2026.9.18.

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18일 부산 동구 북항 친수공원 수로에 상어가 출현해 해경이 대응에 나섰다.부산해양경찰서에 따르면 이날 오전 8시 57분께 친수공원 수로에서 상어를 목격했다는 행인의 신고가 접수됐다.해경은 현장에 중앙해양특수구조단과 연안구조정, 경비함정을 투입하고, 소방 등 관계 당국에도 지원을 요청했다.친수공원에는 바다와 이어지는 수로가 나 있다. 3∼4ｍ 크기의 이 상어는 시민이 다니는 산책로 가까운 곳까지 진입한 것으로 알려졌다.해경은 국립수산과학원 권고에 따라 상어를 포획하지는 않고 외해 쪽으로 유도하는 중이다.해경 관계자는 “상어가 공격성을 보일 수 있는 만큼, 시민께서는 혹시 모를 위험에 대비해 친수공원 물가 쪽으로 접근을 자제해 달라”고 말했다.부산시도 안전 안내 문자를 통해 “친수공원 내 수로에 상어가 출몰했다는 신고가 접수됐다”며 “이곳을 산책하는 분과 인근 주민은 안전에 유의하기 바란다”고 당부했다.온라인뉴스부