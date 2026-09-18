사회 [포토] 경주 신라 왕릉, 추석 맞이 벌초 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/18/20260918800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-18 09:38 입력 2026-09-18 09:38 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 왕릉 등 주요 고분에서 작업자들이 벌초하고 있다. 2026.9.18연합뉴스 이미지 확대 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 황남대총에서 작업자들이 벌초하고 있다. 2026.9.18연합뉴스 이미지 확대 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 황남대총에서 작업자들이 벌초하고 있다. 2026.9.18연합뉴스 이미지 확대 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 왕릉 등 주요 고분에서 작업자들이 벌초하고 있다. 2026.9.18연합뉴스 이미지 확대 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 왕릉 등 주요 고분에서 작업자들이 벌초하고 있다. 2026.9.18연합뉴스 이미지 확대 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 왕릉 등 주요 고분에서 작업자들이 벌초하고 있다. 2026.9.18연합뉴스 이미지 확대 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 왕릉 등 주요 고분에서 작업자들이 벌초하고 있다. 2026.9.18연합뉴스 이미지 확대 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 왕릉 등 주요 고분에서 작업자들이 벌초하고 있다. 2026.9.18연합뉴스 이미지 확대 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 왕릉 등 주요 고분에서 작업자들이 벌초하고 있다. 2026.9.18연합뉴스 이미지 확대 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 왕릉 등 주요 고분에서 작업자들이 벌초하고 있다. 2026.9.18연합뉴스 추석 명절을 앞둔 18일 경북 경주시 대릉원 지구 내 왕릉 등 주요 고분에서 작업자들이 벌초하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 대릉원 지구에서 작업자들이 수행한 작업은? 벌초 발굴