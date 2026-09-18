차은우 앉은 카페 테이블에 도청장치…대화 엿듣던 50대女 딱 걸렸다

세줄 요약 카페 테이블 아래 도청장치 부착 혐의

차은우·지인 대화 엿들은 50대 여성 입건

경찰, 공범·장치 입수 경로 수사

이미지 확대 차은우. 판타지오 제공

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경찰이 카페 테이블 아래에 도청 장치를 부착해 가수 겸 배우 차은우를 도청한 혐의로 50대 여성을 수사하고 있다.18일 연합뉴스에 따르면 서울 용산경찰서는 50대 여성 A씨를 통신비밀보호법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다.A씨는 지난달 두 차례에 걸쳐 용산구 카페의 테이블 아래에 도청 장치를 부착해 차씨와 지인의 대화를 엿들은 혐의를 받는다.A씨는 지난달 30일 설치했던 도청 장치를 수거하는 과정에서 경찰에 덜미를 잡힌 것으로 알려졌다.경찰은 휴대전화 포렌식 등을 통해 공범 여부와 도청 장치 입수 경로 등을 파악하고 있는 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “관련 사건을 수사 중”이라며 “수사 내용에 대해선 구체적인 확인이 어렵다”고 말했다.하승연 기자