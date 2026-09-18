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춘천 밤하늘에 ‘드론 2000대’…내일 라이트쇼

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김정호 기자
김정호 기자
수정 2026-09-18 12:40
입력 2026-09-18 12:40
세줄 요약
  • 의암호 수변 드론 2000대 라이트쇼 개최
  • 가을밤·별빛 주제의 야간 연출 행사
  • 야외펍·푸드트럭·DJ 공연 병행
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강원 춘천시는 19일 오후 8시 근화동 의암호 수변에서 드론라이트쇼를 개최한다. 사진은 지난달 8일 열린 드론라이트쇼. 연합뉴스
강원 춘천시는 19일 오후 8시 근화동 의암호 수변에서 드론라이트쇼를 개최한다. 사진은 지난달 8일 열린 드론라이트쇼. 연합뉴스


강원 춘천시는 오는 19일 오후 8시 근화동 의암호 수변 문화광장숲에서 드론라이트쇼를 연다고 18일 밝혔다.

‘별빛 내려앉은 춘천의 가을밤’을 주제로 한 이번 라이트쇼에는 2000대의 드론이 투입된다. 형형색색의 드론이 가을과 별빛을 테마로 한 다양한 모습을 연출하며 밤하늘을 아름답게 수놓는다.

라이트쇼 전후 문화광장숲 옆 화동2571에서는 야외펍과 푸드트럭 존이 운영되고, 라이브 DJ 공연도 펼쳐진다.

애니메이션박물관과 문학공원 일원에서는 요가와 명상 등의 웰니스 프로그램으로 짜인 호수별빛 페스타가 열린다.

시 관계자는 “수많은 드론이 춘천의 가을과 별빛을 의암호 밤하늘에 담아낼 것”이라며 “이날 의암호 일대에서 머물며 즐길 수 있는 여러 관광 콘텐츠도 운영한다”고 말했다.

춘천 김정호 기자
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