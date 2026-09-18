부산 북항 친수공원에 상어 나타나…해경 외해 유도 중

세줄 요약 북항 친수공원 수로서 3~3.5m 상어 발견

해경, 경비함정·구조단 투입해 외해 유도

시민 문자·방송 요청, 물가 접근 자제 당부

이미지 확대 18일 부산 북항 친수공원에 나타난 상어. 부산해양경찰서 제공

연안구조정과 경비함정, 중앙해양특수구조단 등을 보내 안전 관리에 나섰다.

상어를 바다로 몰아내기 위한 작업도 병행 중이다.

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부산 북항 친수공원 수로에 상어나 나타나 해경이 대응에 나섰다.18일 부산해양경찰서에 따르면 이날 오전 8시 57분쯤 북항 친수공원 수로에 3~3.5m 크기인 상어를 발견했다는 신고가 접수됐다.상어는 시민이 다니는 산책로와 가까운 곳까지 진입한 것으로 알려졌다.해경은 신고를 접수한 뒤 현장에부산시와 친수공원 관리센터에 상어가 출몰한 사실을 통보하고 시민에게 안전 문자 발송, 공원 내 안전방송 송출을 요청했다. 경찰과 소방에도 공동 대응을 요청했으며, 어민과 수상레저업체 안전계도 문자 메시지를 발송했다.해경 관계자는 “국립수산과학원에 문의한 결과, 상어가 외해로 이동할 수 있도록 유도하라는 권고를 받았다. 시민들은 혹시 모를 위험에 대비해 친수공원 물가 쪽 접근을 피해주시기를 바란다”고 말했다.부산 정철욱 기자