광운대, AI 활용 수업 혁신 사례 7건 공개

세줄 요약 AI 활용 수업 사례 7건 공개

교원 공모 통해 현장 적용 성과 공유

질문·검증·피드백 중심 수업 확산

이미지 확대 광운대학교가 ‘2026학년도 1학기 AI 활용 수업 사례 공모’를 통해 발굴한 7건의 AI 활용 수업 사례를 웹사이트를 통해 공개했다. 광운대 제공

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광운대학교 교수학습센터가 광운대 교원들의 AI 활용 수업 사례 7건을 발굴해 공개했다고 18일 밝혔다.교수학습센터는 지난 7월 13일까지 ‘2026학년도 1학기 AI 활용 수업 사례 공모’를 진행했다. 이번 공모는 AI 활용 이러닝 과정을 이수한 교원들이 실제 수업에 AI를 적용하고 교육 성과를 공유하기 위해 마련됐다.김영훈 화학공학과 교수는 ‘공학열역학’ 수업에서 ChatGPT, Gemini, NotebookLM 등을 활용해 학생들이 AI의 답을 그대로 받아들이기보다 질문하고 검증하도록 했다. 박수한 로봇학부 교수는 ‘강화학습’ 수업에서 AI 퀴즈를 매주 운영하고 학생들의 오답과 질문을 다음 수업에 반영했다.부선영 수학과 교수는 ‘수리통계학 및 연습Ⅰ’의 프로젝트 기반 학습에 AI 기반 LMS를 적용해 학생들의 프로젝트 과정에 대한 피드백과 수정을 지원했으며, 이도환 전기공학과 교수는 ‘센서공학’에서 AI를 활용해 논문 탐색부터 데이터 분석·해석, 발표자료 작성까지 실습을 진행했다.광운대 교수학습센터 관계자는 “앞으로도 AI 활용 수업과 AI 에이전트, AI 기반 교육 모형 등 다양한 현장 사례를 지속적으로 발굴해 사례를 축적하고 확산할 계획”이라고 밝혔다.이번 공모 사례집은 교수학습센터 웹사이트에서 확인할 수 있다.김태곤 리포터