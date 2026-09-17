숙명여대, ‘제17회 한국대학랭킹포럼’ 개최… AI 시대 대학평가 변화·대응 논의

세줄 요약 숙명여대, 한국대학랭킹포럼 개최

AI 시대 대학평가 변화와 대응 논의

연구 성과·평판·사회적 영향 주목

이미지 확대 ‘제17회 한국대학랭킹포럼’ 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 숙명여대 제공

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숙명여자대학교는 17일 교내 백주년기념관 한상은라운지에서 한국대학랭킹포럼(URFK)이 주최하고 숙명여대가 주관한 ‘제17회 한국대학랭킹포럼’을 개최했다고 밝혔다.행사에는 국내 주요 대학 총장과 기획처장, 대학 평가 담당자, 국내외 고등교육 전문가 등 130여명이 참석했다.‘더 나은 대학, 더 나은 미래’를 주제로 열린 이번 포럼에서는 AI 시대 대학 평가의 변화와 연구 성과, 국제 협력, 글로벌 평판, 사회적 영향 등 주요 평가 지표를 중심으로 대학의 대응 전략을 논의했다.오세정 전 서울대 총장이 ‘대학의 미래와 대학평가의 역할’을 주제로 기조강연을 했으며, 엘스비어와 THE, QS 등 글로벌 대학평가·연구기관 관계자들이 참여해 세계 대학평가의 변화 방향과 대응 방안을 소개했다. 오후 세션에서는 연구 우수성과 글로벌 평판, 대학 평가 방법론, QS·WURI 등 주요 랭킹 지표와 대학 혁신 사례 등이 다뤄졌다.박경태 숙명여대 기획처장은 “세계 대학 평가는 연구 성과를 넘어 국제적 평판과 연구 영향력, 사회적 가치 등 다양한 성과를 종합적으로 평가하는 방향으로 바뀌고 있다”며 “변화하는 평가 환경을 대학의 실질적인 혁신과 글로벌 경쟁력 강화로 연결할 방안을 모색하겠다”고 말했다.김태곤 리포터