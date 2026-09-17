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장석헌 볼빅 대표, ‘청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인’ 동참

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수정 2026-09-17 16:01
입력 2026-09-17 16:01
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‘청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인’에 동참한 장석헌(가운데) 볼빅 대표. 볼빅 제공
‘청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인’에 동참한 장석헌(가운데) 볼빅 대표. 볼빅 제공


국산 골프 브랜드 볼빅은 장석헌 볼빅 대표가 서울경찰청이 진행하는 ‘청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인’에 참여했다고 17일 밝혔다.

이번 캠페인은 청소년을 대상으로 확산하는 불법 사이버도박의 심각성을 알리고, 피해 예방을 위한 사회적 관심과 참여를 확대하기 위해 마련됐다.

캠페인은 기업과 기관 주요 인사들이 릴레이 방식으로 참여해 청소년 불법 도박 예방 메시지를 전달하고 다음 참여자를 지명하는 방식으로 진행된다.
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최덕형 골프존커머스 대표의 지명을 받아 캠페인에 참여한 장 대표는 ‘청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다’라는 캠페인 메시지를 전하며 청소년 불법 도박 예방과 근절을 위한 사회적 공감대 형성에 힘을 보탰다. 장 대표는 다음 캠페인 참여자로 유지원 유앤젤 대표를 지명했다.

김태곤 리포터
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