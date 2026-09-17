사회 어린이들과 화재 진압 시연하는 오세훈 시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/09/17/20260917500199 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-17 15:39 입력 2026-09-17 15:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 오세훈 서울시장이 17일 서울 영등포구 여의도공원에서 열린 안전한마당에서 어린이들과 물소화기 화재진압 시연을 하고 있다. 2026.9.17 도준석 전문기자 박칠성 서울시의회 도시안전건설위원장, ‘2026 위기관리회의 SEOUL’ 개최 축하 서울시의회 바로가기 오세훈 서울시장이 17일 서울 영등포구 여의도공원에서 열린 안전한마당에서 어린이들과 물소화기 화재진압 시연을 하고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 행사가 열린 장소는 어디인가? 여의도공원 한강공원