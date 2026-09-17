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어린이들과 화재 진압 시연하는 오세훈 시장

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-09-17 15:39
입력 2026-09-17 15:39
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오세훈 서울시장이 17일 서울 영등포구 여의도공원에서 열린 안전한마당에서 어린이들과 물소화기 화재진압 시연을 하고 있다. 2026.9.17 도준석 전문기자
오세훈 서울시장이 17일 서울 영등포구 여의도공원에서 열린 안전한마당에서 어린이들과 물소화기 화재진압 시연을 하고 있다. 2026.9.17 도준석 전문기자

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오세훈 서울시장이 17일 서울 영등포구 여의도공원에서 열린 안전한마당에서 어린이들과 물소화기 화재진압 시연을 하고 있다.

도준석 전문기자
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